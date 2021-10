4 façons créatives de donner une deuxième vie à ses vêtements

Partager







Donner une deuxième vie à ses vêtements peut être une bonne manière de renouveler sa garde-robe sans casser sa tirelire. Un vêtement peut avoir un tout autre aspect en lui ajoutant un accessoire, en changeant sa couleur, en le portant un peu différemment ou en le coupant, entre autres.

Voici où et comment trouver l’inspiration pour modifier un vêtement et le porter fièrement à nouveau.

1. Les vidéos d'Emy Lalune

Emy Lalune est la reine de la modification de vêtements qui vous inspirera à vous lancer dans un projet do it yourself pour un morceau unique. Elle est autodidacte et elle a plusieurs transformations à son actif. Avec ou sans utilisation de machine à coudre, elle montre ses réalisations étape par étape. Cela donne la confiance pour enfin se lancer! Rendez-vous sur sa page YouTube.

2. Les DIY de Marianne Plaisance

Marianne Plaisance est une artiste accomplie à l'univers coloré et unique. Vous avez probablement vu ses vidéos de trouvailles de magasin 2e main pour en faire des pièces très tendances aujourd’hui. Ses tutoriels sont souvent assez simples à suivre pour en faire des activités de fin de semaine. Elle présente aussi plsuieurs DIY pour créer des accessoires originaux et décorations éclatées. Voyez ses vidéos ici.

3. Faire des tableaux Pinterest

S’inspirer de Pinterest semble évident. Le site est une mine d’or pour les choses à essayer à la maison. Pour de meilleures recherches, allez-y d’idées précises sur le projet de transformation de vêtements que vous avez. Jeans + bleach (javel) +DIY = un pantalon comme nulle part ailleurs à petit budget.

4. Regarder plus de TikToks sur le sujet

Si vous passez beaucoup de temps sur TikTok, vous avez peut-être vu et essayé des clothes hacks. Comment changer une robe dont on n’aime pas le look en un body parfait pour une soirée? d’une simplicité à essayer chez soi. Envie de dessiner sur un t-shirt ou en fusionner deux ensembles? Vous aurez tout ce qu'il faut pour recycler vos vêtements en écrivant DIY et clothes dans la barre de recherche.

Il y a mille et une manières de personnaliser votre garde-robe à peu de frais. À vos ciseaux pour des pièces qui feront tourner les têtes.

