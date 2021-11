5 couleurs de rouge à lèvres à porter lors de vos partys des Fêtes

Partager







Si vous voulez vous démarquer durant le temps des Fêtes, rien de mieux qu’un rouge à lèvres qui vous mettra en valeur.

C’est la touche finale idéale pour un look festif, et 5 teintes se démarquent cette année.

Voici les 5 couleurs de rouge à lèvres tendance cet hiver :

1. Foncé

Ce look edgy sera partout cet hiver. Bien qu’il peut sembler intimidant, il ne faut pas en avoir peur! C’est un look classique, mais avec une touche sophistiquée, qui ira bien à tout le monde. On porte les lèvres foncées avec un maquillage des yeux minimaliste et un teint frais.

Rouge à lèvres Color Statement de Milani dans la teinte Black Cherry, 8$ en pharmacie

2. Les teintes de baies

Framboise, cerise, mûre, le look des lèvres entachées par un popsicle ont la cote cet hiver! C’est une tendance qui ne nécessite pas trop d'entretien et qui se porte facilement lors d’un souper ou encore d’une soirée où on devra parfois porter le masque.

Baume teinté Burt's Bees dans la teinte Red Dahlia, 7$ en pharmacie

3. Rouge classique

Encore et toujours, le rouge classique est un inévitable du temps des Fêtes. Il se porte à merveille avec un teint lumineux et des paillettes sur les yeux. On opte pour une formule matte et sans transfert pour manger et boire sans soucis!

Rouge à lèvres mat Lip Soufflé de Rare Beauty dans la teinte Inspire, 26$ chez Sephora

4. Caramel

Celles qui préfèrent porter des teintes plus discrètes vont se retourner vers le neutre de la saison, le caramel. Chaud et qui tire vers le orangé, les teintes de caramel peuvent être plus claires ou plus foncées, selon votre carnation.

Trio pour les lèvres Out and A Pout de Morphe dans la teinte Caramel Nude, 24$ chez Sephora

5. Mauve

Le mauve est comme un mélange entre le rose et le brun. C’est une teinte naturelle qui semble être une version bonifiée de la couleur de nos lèvres. Si vous n’osez pas porter le rouge à lèvres très foncé, un mauve un peu plus profond aura un effet similaire!

Rouge à lèvres brillant Shiny Lip Ink de L'Oréal dans la teinte Be Outstanding, 14$ chez Pharmaprix

À vous de jouer.

