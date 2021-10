Ce film sexy est comme un mélange entre «After» et «Elite»

Partager







Amatrices de films caliente comme After et de séries avec des histoires de crush secrets qui se développent en relations torrides? Le film romantique Through My Window fera monter la température dès février 2022.

• À lire aussi: 10 films sexy comme «After» qui vont vous donner chaud

Une bande-annonce a été mise en ligne par la plateforme Netflix ou l’on voit une étudiante, Raquel (Clara Galle), épier son voisin Ares (Pilar Castro) qui va à la même école qu’elle. Plus la bande-annonce avance, plus les rapprochements sont chauds, très chauds.

Cette production originale Netflix Spain est basée sur le livre du même nom sorti en 2016, Through My Window (A través de mi ventana), par l’autrice vénézuélienne Ariana Godoy. Raquel, une jeune femme plutôt réservée et très studieuse s’éprend de Ares, le sportif plutôt rigide, qu’elle suit de manière obsessive partout où il va sans même vraiment lui parler. Ares finira par lui dire qu’elle n’est pas son genre, mais vous savez, les contraires s’attirent.

On apprend également de ce film qu'il n'y aura pas que le personnage de Raquel qui aura une malsaine tendance à stalker, selon cette vidéo mystérieuse. L'histoire promet des tournants inattendus.

Le film parfaitement piquant paraîtra sur Netflix le 4 février prochain. Préparez l’ambiance tamisée, ça pourrait vous allumer.

Ces vidéos pourraient vous intéresser:

s