Les Inséparables remportent Chanteurs masqués et leur identité surprend tout le monde

Après 11 semaines mémorables, tous les candidats du populaire concours de chant Chanteurs masqués ont enlevé leur grosse tête de mascotte et ont révélé leur identité aux Québécois.

Il y a eu des «démasquages» qui ne nous ont pas du tout surpris (allô Lise Dion et Bergy), alors que d’autres ont été des chocs (Lise Watier et Sophie Thibault!)

Parmi ceux qui nous ont jetés par terre figurent les grands gagnants de l’aventure, les Inséparables.

Dès le premier épisode de la saison, la paire d’oiseaux a marqué le public; non seulement parce que c’était le seul duo de la gang, mais aussi parce que chacune de ses performances était mémorable.

Au début, la majorité des juges ont cru que dans les costumes se cachaient René et Nathalie Simard, mais, au cours des semaines, d’autres hypothèses se sont ajoutées, comme Corey Hart et Julie Masse ou encore Alexandre Champagne et Marilou.

On sait que dans le titre, on a dit que leur identité a étonné tout le monde. Mais dans les faits, un membre du panel a réussi à les identifier correctement.

À la surprise de tout le monde, c’est Stéphane Rousseau qui a su deviner qui se cachait derrière les masques de perruches. On s’entend que, vu sa moyenne au bâton, ce n’est pas sur lui qu’on aurait misé pour nous démasquer les champions.

Mais qui étaient-ils?

SIRA CHAYER/AGENCE QMI

Eh oui, ceux qui nous ont fait vibrer d’émotions pendant toutes ces semaines n’étaient nuls autres que Wilfred Lebouthillier et Marie-Élaine Thibert.

QUOI?

Après toutes ces années, les deux finalistes de la première édition de Star Académie (en 2003!) ont enfin été réunis sur scène, au grand plaisir de tous.

Une fois démasqués, ils ont même chanté un petit bout de la chanson thème de leur édition: ET C’EST PAS FINI! 10/10 pour la chorégraphie dans les gros déguisements d'oiseaux.

Les deux autres finalistes de Chanteurs masqués à avoir été démasqués dimanche soir étaient la Dinde noire (Jason Roy Léveillée) et le Harfang des noces (Johanne Blouin). La compétition était féroce!

Félicitations à tous les candidats.

