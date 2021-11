Un Youtubeur dépense des millions de dollars en recréant Squid Game pour une vidéo

Partager







Si vous connaissez l’oeuvre du Youtubeur américain Mr. Beast, vous savez qu’il n’a pas peur de dépenser pour créer des vidéos mémorables.

Dans sa plus récente vidéo, l’homme de 23 ans a réussi à se surpasser avec sa vidéo la plus ambitieuse à ce jour.

Celui qui compte plus de 76 millions d’abonnés a recréé chaque jeu de la célèbre série Netflix et a ensuite trouvé des centaines de cobayes prêts à participer pour de l’argent. Et pas pour n’importe quelle somme: le grand prix en jeu était de 456 000 dollars américains.

Par contre, les participants éliminés n’ont pas été mis à mort comme dans la série coréenne. Chaque joueur portait une veste munie d’un petit explosif qui était actionné au moment de son élimination.

Dans certains jeux comme le tir à la corde et le pont de verre, les participants éliminés sont tombés dans un bassin rempli de blocs de mousse.

Mr. Beat a affirmé sur Twitter que la construction des décors grandeur nature lui a coûté près de deux millions de dollars, en plus du 1,5 million qui a été distribué en prix aux participants.

En tout, ça a pris plus de deux semaines pour produire la vidéo.

En 2020 seulement, les vidéos de Mr. Beast lui ont généré plus de 24 millions de dollars en revenu.

Depuis sa parution la semaine dernière, la vidéo qui a été vue presque 100 millions de fois a reçu beaucoup d’éloges, mais s’est aussi attirée beaucoup de critiques.

Plusieurs ont reproché à Mr. Best d’avoir utilisé une émission sévère à l’égard du capitalisme à des fins mercantiles.

