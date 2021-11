10 idées de cadeaux parfaits pour les ados

Partager







Vous cherchez le cadeau parfait pour un ou une ado? On a quelques suggestions technos pour vous!

Pas besoin d'apprendre qui est Olivia Rodrigo pour trouver le cadeau parfait pour une autre génération. Pèse sur Start est là! Voici nos idées de cadeaux pour les adolescents de votre entourage pour les Fêtes.

Amazon

Que ce soit pour filmer un TikTok ou pour prendre de beaux selfies, une ring light pour téléphone est de mise!

Fujifilm

Prenez des photos instantanées avec l'Instax Mini de Fujifilm. Disponible en lila, bleu ciel, blanc glacé, charcoal ou rose pâle!

Microsoft

Votre ado a un PC ou une Xbox? Offrez-lui une nouvelle manette! La Xbox est un grand classique du gaming, et son nouveau design de 20e anniversaire est particulièrement beau.

Nintendo

La Switch Lite, c'est la version 100% portable de la Nintendo Switch. Elle peut jouer la majorité des jeux Nintendo Switch, en plus d'être compacte et élégante comme tout. Disponible en corail, édition Pokémon, turquoise, bleu, gris et jaune.

HyperX

Confortable et muni d'un micro, le casque HyperX Cloud Alpha est parfait pour les gamers de votre entourage.

Capture d'écran

Si votre ado capote sur l'anime, on vous suggère fortement de l'inscrire à Crunchy Roll! Le site comprend une panoplie de séries populaires, en plus d'être disponible sur les grandes plateformes. Un must!

MYNT3D

Parce qu'une imprimante 3D, ça coûte deux bras et une jambe, essayez les crayons 3D! C'est pas mal plus abordable, et aussi une belle façon de découvrir le monde de l'impression 3D.

Microsoft

Game Pass Ultimate et PS Plus sont parfaits pour découvrir plein de jeux. Assurez-vous seulement de vous procurer le bon abonnement selon la console que votre ado possède, et le tour est joué!

Amazon

Parce que votre ado va probablement enlever ses gants pour checker son cell, achetez-lui des gants pour écran tactile!

JBL

Le JBL Clip 3 est robuste, étanche et peut être transporté presque partout. Parfait pour l'ado qui aime contrôler la playlist.

