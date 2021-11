Cyberpunk 2077 est en ce moment... le jeu le plus vendu sur Steam

Partager







Il n’y a rien comme un bon rabais pour propulser les ventes d’à peu près n’importe quoi. La preuve? Cyberpunk 2077, dont le prix est actuellement réduit de moitié, trône en ce moment au sommet des ventes de Steam, comme l’a remarqué Forbes.

Qui l’eût cru! Après une première année d’existence assez douloureuse pour le RPG d’action de CD Projekt Red (et plus particulièrement pour ses joueurs sur console), est-ce que le vent commencerait enfin à tourner? Du moins, sur PC, c’est ce que les plus récentes données semblent suggérer.

Ainsi, non seulement les ventes sont en hausse importante sur Steam, mais la moyenne des quelque 23 000 critiques récentes des joueurs sur la plateforme est désormais qualifiée de «très positive». Le titre grimpe aussi dans le palmarès des jeux les plus joués de Steam, s’établissant en date de lundi au 68e rang.

Évidemment, on le rappelle, il faut prendre en considération le bas prix de Cyberpunk 2077 en ce moment, qui est passé de 79,99 $ à 39,99 $ sur PC à l’occasion du Black Friday, prix qui sans aucun doute en a tenté plus d’un à faire fi de la réputation du titre et se lancer dans l’aventure.

Il faut aussi souligner que Cyberpunk 2077 a tout de même reçu bon nombre de mises à jour dans les mois suivant sa sortie, réparant plusieurs bogues et problèmes de performance. Près d’un an après sa sortie, le jeu est donc un peu plus invitant, tout particulièrement sur PC.

Notons que sur console, Cyberpunk 2077 est également souvent offert au rabais depuis quelques mois. L’expérience ne s’y est peut-être toutefois pas encore assez améliorée pour que les joueurs se ruent sur le titre avec la même intensité que sur PC.

Peut-être que la mise à niveau sur PS5 et Xbox Series X/S, finalement repoussée au début 2022, changera la donne, mais, d’ici là, c’est visiblement sur PC qu’il faudra suivre d’abord la possible rédemption de Cyberpunk 2077, si on peut l’appeler ainsi. Est-ce que le jeu de CD Projekt Red peut imiter No Man’s Sky? On verra bien au cours des prochains mois.

