Partager







Deux premiers cas du variant Omicron au Canada ont été signalés ce week-end à Ottawa.

Ces cas ont été signalés chez des personnes qui ont récemment voyagé au Nigeria.

Le variant Omicron a été découvert pour la première fois en Afrique du Sud, le 9 novembre dernier.

L’Ontario a confirmé dimanche que les deux premiers cas du variant Omicron au Canada avaient été signalés à Ottawa.

«Ces deux cas ont été signalés chez des personnes ayant récemment voyagé en provenance du Nigeria. Santé publique Ottawa procède à la gestion des cas et des contacts, et les patients sont en isolement», ont indiqué par voie de communiqué la ministre de la Santé de la province, Christine Elliot, et le Dr Kieran Moore, médecin hygiéniste en chef.

Le gouvernement ontarien a de nouveau réclamé à Ottawa de «prendre les mesures nécessaires pour rendre obligatoire le dépistage au point d’arrivée pour tous les voyageurs, quelle que soit leur provenance, afin de mieux se protéger contre la propagation de ce nouveau variant».

• À lire aussi: Voici où en sont les variants préoccupants dans le monde

• À lire aussi: À quoi doit-on s’attendre cet hiver?

L’admissibilité aux tests PCR de la COVID-19 a par ailleurs été élargie aux personnes qui ont voyagé en Afrique du Sud, au Botswana, au Lesotho, en Eswatini, au Mozambique, en Namibie et au Zimbabwe entre le 1er novembre et le 6 décembre 2021.

Ottawa se veut rassurant

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a rapidement réagi à cette annonce, affirmant que cette situation «démontre l’efficacité de notre système de surveillance.»

«Je comprends que ce nouveau variant peut être préoccupant, mais je tiens à rappeler à la population canadienne que la vaccination, de concert avec les mesures de santé publique et de protection personnelle, est efficace pour réduire la transmission de la COVID-19 et de ses variants dans les collectivités», a-t-il souligné par voie de communiqué.

• À lire aussi: Plus contagieux et résistant aux vaccins? Ce qu’il faut savoir sur «Omicron»

Le ministre Duclos a toutefois mentionné qu’il est inévitable que d’autres infections liées à cette nouvelle menace soient décelées au cours des prochaines semaines.

«Au fur et à mesure que la surveillance se poursuit, on peut s’attendre à ce que d’autres cas de ce variant soient découverts au Canada et dans d’autres pays», a prédit le politicien.

Il a également rappelé que le gouvernement du Canada a suspendu vendredi l’entrée au pays de voyageurs de sept pays africains au moins jusqu’au 31 janvier 2022.

Jean-Yves Duclos a ajouté qu’autant au niveau du contrôle des frontières que pour la recherche scientifique, tout est mis en œuvre pour comprendre ce variant et limiter ses répercussions au Canada.

Rappelons que le variant Omicron a été découvert pour la première fois en Afrique du Sud, le 9 novembre dernier.