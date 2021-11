Fashion Awards 2021: Dua Lipa, Addison Rae et d'autres volent la vedette sur le tapis rouge

Partager







Le lundi 29 novembre 2021, des vedettes de partout dans le monde ont défilé sur le tapis rouge des prestigieux Fashion Awards britanniques.

Cette remise de prix vise à récompenser les créateurs de mode anglais qui se sont le plus distingués pendant l'année. Pour l'occasion, des mannequins, actrices et acteurs et vedettes de la musique qui portent leurs créations sont venus célébrer la mode.

Voici les plus beaux styles vestimentaires photographiés aux British Fashion Awards 2021:

Dua Lipa

AFP

Addison Rae

AFP

Wallis Day

AFP

Hailee Steinfeld

Priyanka Chopra et Nick Jonas

AFP

Jenna Coleman

AFP

Iris Law

AFP

Lily Allen

AFP

Kehlani

Winnie Harlow

AFP

Jourdan Dunn

AFP

Charli XCX

AFP

Eiza Gonzalez

AFP

Georgia May Jagger

AFP

Stella Maxwell

AFP

Billy Porter

AFP

Wow!

À voir aussi