Tiramisu : Une nouvelle table italienne aux influences japonaises du Quartier chinois

Partager







L’éclectique et coloré Quartier chinois accueille un tout nouvel établissement depuis peu : Le Tiramisu.

Décor chic, ambiance festive, cuisine moderne italo-japonaise, voici ce qui vous attend à cette adresse à l'angle du boulevard Saint-Laurent et de la rue Viger. C’est le groupe Lucky Bell Group ( a qui on doit les restaurants Red Tiger, Le Blossom sushi bar, le Ho Lee Chix et le Kamé Snack-Bar à Montréal), qui tient les rênes de cette nouvelle adresse.

Ménard Dworkind

Installé au rez-de-chaussée de l’hôtel Hampton by Hilton, le Tiramisu séduit par son magnifique décor

C’est la firme MRDK (Ménard Dworkind Architecture & Design) qui a conçu le design intérieur du restaurant inspiré de l’exubérance de l’Italie des années 60 et transposée dans un contexte contemporain.

Aux fourneaux, on retrouve le chef Chanthy Yen, qui a élaboré un menu unique composés de plats traditionnels italiens se mariant aux saveurs japonaises.

Courtoisie Tiramisu

En entrée, on retrouve entre autres l’assiette de sushi arancini avec mozzarella, aioli au miso et tartare de bœuf. C’est aussi croquant à l’extérieur que tendre à l’intérieur!

Tiramisu Courtoisie

En plat principal, on ne sera pas déçu des choix des salades, de pizzas et de pâtes.

D’ailleurs, la lasagne Tokotsu est l’une des créations les plus surprenantes avec ses ingrédients mi-italiens, mi-japonais : sabayon de tallegio, vin blanc, bacon de champignon et céleri asiatique.

Même l’huile épicée pour la pizza possède sa touche japonaise grâce à l’intégration de yuzu et de graines de sésame.

Tiramisu courtoisie

La clientèle qui travaille dans les alentours sera ravie d’apprendre que le restaurant comprend également le Caffè Misu qui sert, à toute heure de la journée, des pâtisseries, gelati et cafés de spécialités en collaboration avec le micro torréfacteur Café Saint-Henri.

Pour l’ultime expérience italo-japonaise, assurez-vous d’essayer cette nouvelle destination du quartier Chinois.

Tiramisu

989, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s