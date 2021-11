Elliot Page partage un selfie torse nu et la toile adore

Partager







L'acteur a publié une photo de lui sur son compte Instagram.

Elliot Page a publié une photo de lui torse nu sur son compte Instagram, révélant le résultat de sa mammectomie.

• À lire aussi: Elliot Page pose en maillot de bain pour la première fois après sa transition

L'acteur de Juno a révélé être transgenre l'année dernière via un communiqué poignant partagé sur ses réseaux sociaux, et le comédien a désormais tenu à montrer la nouvelle étape de sa transition avec un cliché qui a déjà récolté plus d'un million de likes.

On peut y voir Elliot torse nu, sa poitrine désormais réduite et comportant les cicatrices de son opération. L'acteur apparaît souriant et confiant, ce que la toile a adoré!

En légende, Elliot a tout simplement écrit: «Ah cool, mon téléphone marche.»

Les internautes ont recouvert le comédien d'éloges, l'un d'eux écrivant: «Elliot tu es super beau et tu as l'air si heureux!»

• À lire aussi: Elliot Page donne sa première entrevue depuis son coming out et partage des photos

Tandis qu'un autre a écrit: «Tu es trop beau et tu as vraiment l'air plus à l'aise dans ta peau. Je suis si heureux pour toi.»

L'année dernière, Elliot a fait son coming out en tant qu'homme transgenre sur ses réseaux sociaux, annonçant avec émotion:

«Je ne peux pas exprimer à quel point il est remarquable d’aimer assez enfin qui je suis pour poursuivre mon moi authentique. J’ai été sans cesse inspiré par tant de membres de la communauté trans. Merci pour votre courage, votre générosité et votre travail sans relâche pour faire de ce monde un endroit plus inclusif et compatissant.»

• À lire aussi: Elliot Page a demandé le divorce de sa femme après trois ans de mariage

Dans sa lettre, l'acteur ne cache pas non plus qu'il a peur pour les personnes transgenres et non binaire aux États-Unis, mentionnant notamment les 40 personnes qui ont été tuées sur le territoire américain en 2020.

«Je demande de la patience», poursuit-il. «Ma joie est réelle mais elle est aussi fragile. À tous les leaders politiques qui travaillent à criminaliser les soins pour les personnes trans et à nier notre droit à exister (...) Vous avez du sang sur les mains.»

À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s