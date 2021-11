Hélène Boudreau, «la fille de l’UQÀM», vend maintenant un calendrier 2022 de ses photos préférées

Partager







Partie profiter de la vie aux quatre coins du globe, l’artiste et créatrice de contenu pour adultes Hélène Boudreau ne veut pas que vous l’oubliiez en 2022.

Consciente depuis le scandale médiatique dans lequel elle a été impliquée au printemps de la possible éphémérité de sa popularité, Boudreau profite de la manne pendant qu’elle passe.

Qui peut l’en blâmer?



Celle qui a eu une année 2021 fort mouvementée a donc décidé de lancer un calendrier 2022 qui risque de créer de forts mouvements chez ses acheteurs.



Sur son site, iamhely présente son nouveau produit comme étant un recueil «avec toutes [s]es photos préférées de la dernière année!»

Et puisque, on vous le rappelle, mademoiselle Boudreau a fait fortune en proposant du contenu pour adultes sur OnlyFans, ses photos préférées ne sont pas destinées aux âmes sensibles.



Dans une story Instagram maintenant expirée, elle précisait: «C'est beaucoup plus qu'un calendrier sexy là, c'est des photos de mon site. Donc écartée pis toute... hahaaha».

Photo iamhelyartshop.com

Ceux qui aiment laisser place à leur imagination devraient donc s’abstenir d’acheter ce calendrier...ou tout simplement opter pour la version censurée qui est également disponible.

Le calendrier 2022 d’Hélène Boudreau se vend en français ou en anglais, en version censurée ou non, au coût très raisonnable de 19,99$.

Bref, c’est un cadeau idéal pour votre grand-maman.

