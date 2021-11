Les sorties de jeux PlayStation, Xbox, Switch et PC de décembre 2021

Partager







La fin de l’année apporte avec elle la neige, le froid, les célébrations du temps des Fêtes... et quelques sorties de jeux, qui ne veulent pas manquer 2021!

Chose certaine, ce n’est pas la frénésie du début de l’automne côté parutions d’importance, mais décembre 2021 sera tout de même le théâtre d’au moins un lancement majeur, celui de Halo Infinite le 8 décembre prochain.

Sinon, il sera possible de se mettre sous la dent au cours des prochaines semaines quelques nouveautés indépendantes intéressantes, de même qu’une poignée de jeux marquants qui arrivent sur de nouvelles plateformes ce mois-ci, comme Among Us ou Life is Strange: True Colors.

Voici donc les titres qui sortiront sur consoles et PC en décembre 2021:

1er décembre

Wartales [accès anticipé] – PC

2 décembre

6Souls – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Archvale – Xbox One, Switch, PC

ANVIL: Vault Breakers [accès anticipé] – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Century: Age of Ashes – PC

Cricket 22 – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Dairoku: Agents of Sakuratani – Switch

KungFu Kickball – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC, Mac

Mechajammer – PC

Monobot – Switch

Solar Ash – PS4, PS5, PC

Warhammer 40,000: Battlesector – PS4, Xbox One, Xbox Series X/S

3 décembre

Big Brain Academy: Brain vs. Brain – Switch

Chorus – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC, Stadia

Danganronpa Decadence – Switch

Disney Magical World 2: Enchanted Edition – Switch

Happy's Humble Burger Farm – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Grim Dawn: Definitive Edition – Xbox One, Xbox Series X/S

Mobile Suit Gundam Battle Operation Code Fairy Volume 3 – PS4, PS5

4 décembre

Icarus – PC

6 décembre

Shadow Tactics: Blades of the Shogun - Aiko's Choice – PC

This is the President – PC

7 décembre

Final Fantasy XIV: Endwalker – PS4, PS5, PC, Mac

Beyond a Steel Sky – Switch

Heavenly Bodies – PS4, PS5, PC

Life is Strange: True Colors – Switch

Rune Factory 4 Special – PS4, PS5, PC

SpellForce 3 Reforced – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Thunder Tier One – PC

White Shadows – PS5, Xbox Series X/S, PC

Wolfstride – PC

8 décembre

Halo Infinite – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Sam & Max: Beyond Time and Space – Xbox One, Switch, PC

Startup Panic – PC

9 décembre

Breakwaters – PC

Demon Gaze Extra – PS4, Switch

KEO – PC

Loop Hero – Switch

Monster Rancher 1 & 2 DX – Switch, PC, iOS

Wytchwood – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

10 décembre

Syberia: The World Before – PC

13 décembre

Shovel Knight Pocket Dungeon – PS4, Switch, PC

14 décembre

Among Us – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Beyond a Steel Sky – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S

Clockwork Aquario – PS4, Switch

Firegirl: Hack 'n Splash Rescue – PC

One Hand Clapping – PS4, Xbox One, Switch, PC, Stadia

15 décembre

Aeterna Noctis – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch, PC

Rogue Invader – PC

16 décembre

Alfred Hitchcock – Vertigo – PC

Five Nights at Freddy's: Security Breach – PS4, PS5, PC

Record of Lodoss War: Deedlit in Wonder Labyrinth – PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Switch

The Gunk – Xbox One, Xbox Series X/S, PC

Trash Sailors – PC

17 décembre

Aspire: Ina's Tale – Xbox One, Switch, PC

