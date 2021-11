Rihanna, la nouvelle «reine» de la Barbade, qui s'est affranchie de la couronne britannique

Partager







Depuis minuit, la Barbade est devenue une république, s'affranchissant de la couronne britannique et de la reine Élisabeth II.

En ce grand jour, la chanteuse Rihanna a été proclamée héroïne nationale.

Sujet anglais depuis plus de quatre siècles, la Barbade avait déclaré son indépendance du Royaume-Uni en 1966.

La Barbade est devenue à minuit la plus récente république au monde, s’affranchissant ainsi de la couronne britannique. La reine Élisabeth II n’est donc plus la cheffe d’État, et la chanteuse Rihanna, elle, a été proclamée héroïne nationale. Rien de moins!

«De la part d’un pays reconnaissant, et d’un peuple encore plus fier, nous vous présentons la personne désignée au titre de héros national de la Barbade, l’ambassadrice Robyn Rihanna Fenty», a déclaré la première ministre Mia Mottley.

C'est donc une promotion pour l'artiste et femme d'affaires, qui avait été nommée en 2018 ambassadrice plénipotentiaire de l’État insulaire, chargée d’en favoriser le tourisme, l’éducation et les investissements.

Et qui est la nouvelle cheffe d'État? Il s'agit de Sandra Mason, jusque-là gouverneure générale du pays. Elle est devenue la première présidente barbadienne.

Ainsi, peut-être que le gouvernement de la Barbade voudra, dans un avenir rapproché, troquer leur hymne national In Plenty and In Time of Need pour l’un des nombreux succès de Rihanna, comme Shut Up And Drive, We Found Love ou Bitch Better Have My Money.

Qu’est-ce que l’Ordre de héros national?

C'est un honneur remis depuis 1998 à des figures importantes de la culture de la Barbade. Toute personne recevant l’Ordre devient donc «Le Très Excellent» ou «La Très Excellente».

Rihanna — ou plutôt La Très Excellente Robyn Rihanna Fenty — est la deuxième femme (sur 11) à recevoir ce titre.

En 2003, l’artiste de 33 ans a fait une entrée fulgurante sur la scène musicale internationale. Elle a aussi conquis le monde de la mode et des produits de beauté.

− Avec l'AFP