The Last of Us HBO: Pedro Pascal fait coucou du plateau de tournage [VIDÉO]

S’il y a un tournage qui a de la misère à rester secret, c’est bien celui de la série The Last of Us pour HBO. Depuis plusieurs semaines, des photos et vidéos du plateau de tournage de l’adaptation du jeu vidéo fuitent sur le web, montrant clairement Pedro Pascal dans le rôle de Joel et Bella Ramsey dans le rôle d'Ellie.

Une internaute a publié une nouvelle vidéo où l’on voit Pedro Pascal à dos d’un cheval, en plein tournage. Et c’est la réaction de Pedro qui nous a fait rire. Il se tourne vers la caméra, la pointe et sourit. Est-il tanné? Heureux? Difficile de lire ses vraies émotions dans cette étrange vidéo qui a fait la journée de l’internaute.

Pedro Pascal made my day!! pic.twitter.com/sLuImvnFHg — Donica (@donicache) November 27, 2021

La vidéo a été vue plus de 20 000 fois. Certes, c’est loin d’être le seul aperçu qu’on a de la série, mais ça nous donne quelque chose à nous mettre sous la dent alors qu’on doit patienter jusqu'à 2022 avant de voir la série HBO.

Neil Druckmann, le créateur du jeu vidéo chez Naughty Dog, a déclaré que la série allait explorer des événements du premier titre. On ne sait toujours pas, cependant, si la série va faire un saut dans le temps et également couvrir certains événements du deuxième chapitre de la franchise.

Druckmann partageait, en septembre, un premier vrai aperçu de la série (et non une fuite) sur Instagram.

The Last of Us sort sur HBO en 2022.

