Une maison style canadienne avec vue sur le fleuve à vendre pour 789 000$ à Lévis

Partager







Une chaleureuse maison en pierres de style canadienne avec vue sur le fleuve est présentement sur le marché dans le quartier Saint-Romuald à Lévis.

Cette demeure de 13 pièces dont trois chambres et deux salles de bain est accueillante et spacieuse. Elle peut accueillir bien des gens avec sa grande entrée et le garage double.

La cuisine, le salon et la salle à manger forment une aire ouverte avec les hauts plafonds et plusieurs poutres en bois apparentes qui ajoutent un charme rustique à la demeure.

La cuisine a un mélange de matières dynamique et un énorme îlot pouvant asseoir 5 personnes avec un cellier pour garder les bouteilles au frais tout au bout.

L’ajout d’une banquette à la salle à manger est une invitation à passer des heures à table.

Jennyfer Beaulieu et Pierre-Olivier Vear équipe Remax

De grandes fenêtres offrent une vue sur le Fleuve Saint-Laurent et confèrent une douce luminosité. Le salon est complété d’un magnifique manteau de foyer en pierres blanches et des détails de bois.

La chambre principale a une salle de bain adjacente, un walk-in et une porte coulissante donnant sur un balcon intime pour prendre son café le matin ou pofiter d'un coucher de soleil le soir.

Au sous-sol, on retrouve une aire de jeux conviviale avec une portion bar pour recevoir. Les touches de bois et la déco dévoilent le cachet de cette maison qui a sur jouer sur 2 camps: moderne et rustique.

C'est aussi au sous-sol qu'il y a les deux autres chambres et une deuxième salle d'eau.

La cour aménagée avec une grande piscine creusée et un douillet coin foyer est à l’abris des regards avec les grands arbres autours. Un vrai havre de paix !

La maison étant située près des ponts de Québec et Pierre-Laporte. Elle est la définition même de la nature en ville.

Cette magnifique maison est à vendre au prix de 789 000$ par les courtiers immobiliers Jennyfer Beaulieu et Pierre-Olivier Vear chez RE/MAX.

Ne manquez pas nos plus récentes vidéos:

s