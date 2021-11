Alicia Moffet dévoile sa marque de vêtements et sort la collection Billie Ave.

Partager







Les projets se bousculent pour Alicia Moffet. Elle lance sa marque de commerce AMCollectionz et met sur le marché une première mouture sur laquelle son équipe et elle travaillent depuis plus d'un an et demi; la collection Billie Ave.

Alicia a posé avec sa soeur Mia pour donner un aperçu avant la sortie officielle. En stories Instagram, Alicia a tout dévoilé en fin de journée mercredi, un peu plus de 24h avant la sortie officielle.

Comme le nom de son premier album, Billie Ave. est d'inspiration street style. Ensembles de coton ouaté aux designs ton sur ton, chaînes, t-shirts aux imprimés représentant l’univers d’Alicia, casquettes et bandanas sont de la partie.

Voici un aperçu de la collection:

Les couleurs sont neutres et les pièces conviennent à une garde-robe unisexe. Pour le moment les tailles sont de XS à XL, mais Alicia a mentionné vouloir augmenter la disponibilité de grandeurs selon l'engouement pour Billie Ave.

Du athleisure à porter de différentes manières. Mou à la maison ou chic avec des bottes à talon.

L'imprimé des t-shirts, offerts en noir et en blanc, rappelle la sortie de son album Billie Ave.

La collection Billie Ave. est la première, on le souhaite, d'une longue lignée pour Alicia Moffet. La sortie officielle est prévue le 4 novembre à 18h.

