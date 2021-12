Billie et Gold Heart Club s'unissent pour créer LE chandail à ajouter à ta garde-robe

Partager







Pour terminer 2021 en beauté, Billie s’est associé à l’illustratrice Alexandra Morin de Gold Heart Club pour créer un chandail unique qui appuie une bonne cause.

Gold Heart Club est le projet d’Alexandra Morin, une Sherbrookoise qui sentait le besoin de s’apaiser à travers l’art. Alexandra explore les thèmes de l’amour propre, du bien-être, de l’acceptation de soi, de la confiance et de la grandeur de la femme à travers ses créations. L'artiste fait des projets sur demande et personnalisés avec un esthétisme doux et minimaliste.

C’est dans cette vision de réconfort, de douceur et de soutien que le chandail « Pas de lumière sans ombre » est maintenant disponible au coût de 50$.

La collaboration Billie X Gold Heart Club vient rappeler que c’est correct de ne pas toujours bien aller, sans toutefois baisser les bras. En s'enveloppant de se chandail, on s'entoure de bienveillance.

On sait que la pandémie a été particulièrement difficile pour les jeunes. Pour leur venir en aide, Gold Heart Club et Billie ont décidé d’offrir 5$ par chandail vendu à la Fondation Tel-Jeunes.

Tel-Jeunes, c’est un espace confidentiel pour les 20 ans et moins qui cherchent de l’information juste, une oreille attentive et un espace sans jugement. Les services sont offerts en ligne, par texto ou par téléphone.

Ce crewneck ultra cosy est porteur d’un message d’espoir pour les mois à venir. On espère que tu l’aimeras autant que nous.

Le chandail Billie X Golden Heart Club est disponible au coût de 50$ au goldheartclub.com et 5$ de chaque vente iront à la Fondation Tel-jeunes.

