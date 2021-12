Katherine Levac a accouché de jumeaux et partage une magnifique photo

Partager







L’humoriste Kat Levac a donné naissance à un bien mignon duo.

• À lire aussi: Katherine Levac partage de magnifiques photos de la fin de sa grossesse

Celle qui est également animatrice de L'amour est dans le pré a partagé sur Instagram une superbe image où elle se repose en compagnie de ses deux poupons.



«Le plus beau trois semaines de ma vie. Ben et Mathias, petit coeur blanc», écrit Levac dans le message accompagnant sa publication.

On suppose donc qu’elle a accueilli ses jumeaux dans sa vie et dans celle de sa conjointe, la réalisatrice Chloé Robichaud, il y a une vingtaine de jours.

• À lire aussi: Enceinte, Kat Levac attend des jumeaux!



L’arrivée des deux garçons a suscité beaucoup d’affection chez les membres de la colonie artistique.

Josée Lavigueur, Simon Boulerice, Pierre Hébert, Lysandre Nadeau, Marie-Ève Janvier, Alexandre Champagne, Debbie Lynch-White et Julie St-Pierre sont au nombre des personnalités connues qui ont offert de beaux messages à la nouvelle maman.

• À lire aussi: Léchage de coude: Arnaud Soly et Koriass se vilipendent



La palme du message le plus rigolo revient toutefois à Arnaud Soly qui a écrit: «Meilleur trio depuis les Mecs Comiques».



On souhaite beaucoup de bonheur et de douceur aux mamans parce que malgré ce que peu laisser présager la photo, des jumeaux, ce n’est toujours de tout repos!

