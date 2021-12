L’incroyable Nicolas Cage va (enfin) jouer le rôle de Dracula au cinéma

Partager







Qui de mieux placé pour incarner un vilain vampire excentrique que le bon Nicolas Cage? Poser la question, c’est y répondre! Et visiblement, il y a des producteurs qui ont pensé la même chose.

• À lire aussi: 31 boutiques québécoises où faire votre shopping geek

• À lire aussi: Squid Game: BlackMilk sort une collection de vêtements de la série

Le toujours très délicieux acteur américain incarnera ainsi prochainement le comte Dracula dans le film Renfield, a rapporté The Hollywood Reporter, mardi.

Comme son titre le laisse présager, le long-métrage, réalisé par Chris McKay, doit se pencher plus spécifiquement sur les aventures de R.M. Renfield, le valet déséquilibré du célèbre vampire. Ce dernier sera incarné par Nicholas Hoult, qui avait notamment interprété Beast dans la saga X-Men.

Fait intéressant, l’intrigue doit se dérouler dans l’ère présente, un peu à la manière d’un autre remake récent des films de monstres d’Universal, The Invisible Man, paru en 2020.

Certes, pour le moment, on ne connaît pas encore l’angle qui sera utilisé par les scénaristes Robert Kirkman et Ryan Ridley. On espère toutefois que la paire saura miser sur le registre assez pointu, mais ô combien satisfaisant de Cage.

Soulignons par ailleurs que ce ne sera pas la première fois que l’acteur pataugera dans une histoire de vampire, celui-ci ayant tenu la vedette de la comédie culte de 1989 Vampire’s Kiss.

Nicolas Cage, grand vampire

D’ici la sortie de Renfield, qui n’a toujours pas de date de parution au calendrier, on pourra voir Nicolas Cage dans la comédie d’action The Unbearable Weight of Massive Talent, aux côtés de Pedro Pascal, où il interprétera son propre rôle. Ça promet.

s

s