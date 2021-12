New York: 33 bonnes adresses pour le «road trip» d'une vie

Partager







Maintenant que les frontières terrestres canado-américaines sont ouvertes à nouveau, c’est l’occasion rêvée de découvrir ou redécouvrir New York.

Voici donc le guide ultime d’adresses à visiter pour une virée inoubliable dans la Grosse Pomme!

• À lire aussi: Voyages aux États-Unis en voiture : Voici 12 choses essentielles à savoir

Les incontournables touristiques

1. Le High Line Park

Attention, il y a du monde! Il s’agit d’une attraction touristique, mais aussi d’une destination adorée par les vrais New Yorkais qui y prennent une bouffée d’air, tout en évitant le brouhaha du trafic. En fait, le High Line Park est le résultat d’anciennes voies ferrées transformées en un parc linéaire, qui sillonnent les toits de plusieurs quartiers.

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

2. Le Pont de Brooklyn

Là aussi, il s’agit d’un endroit visité par des millions de touristes par année. Ce magnifique pont à traverser à pied ou en voiture est un emblème de la ville de New York. Pas facile d’y prendre une photo Instagram, mais c’est le but ultime!

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

3. Le Sapin du Rockefeller Center

Comme le personnage Kevin du film classique Maman, j’ai raté l’avion, un passage à New York au mois de décembre oblige une visite au sapin illuminé à l’esplanade du centre commercial Rockefeller Center. Chaque année, il s’agit d’un des sapins de Noël les plus vus de la planète.

4. Le Jane’s Carrousel

À quelques pas du pont Brooklyn se trouve ce splendide carrousel abrité dans un écrin de verre, qui s’illumine la nuit. On peut y faire un tour (pour 2$), beau comme mauvais temps! D’ailleurs, ce manège, devenu un symbole d’architecture du quartier, amuse les enfants depuis 1922.

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

Sur la Cinquième Avenue, la Bibliothèque publique de New York est un monument majestueux rempli d’histoire. Le bâtiment a été le lieu de plusieurs tournages de films : Sex and The City, Spiderman, le premier film de Ghostbusters ou encore Breakfast at Tiffany’s... Fait intéressant : on y abrite 88 000 étagères qui contiennent des millions de livres; c’est peu dire!

Il n’y a pas de gêne à jouer les touristes! La Statue de la Liberté est l’attraction par excellence de New York. Pour s’y rendre, il suffit de réserver des billets pour un ferry, doté d’un guide touristique et le tour est joué.

7. Le Central Park

Que ce soit pour un tour de jogging, une marche ou vivre un moment de détente, le Central Park est la destination gratuite la plus magique de New York. Cette immense oasis en plein cœur de Manhattan est surplombée d’arbres, de verdure et décorée de bancs, d’étangs et de ponts.

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

Les adresses foodies (de petits à gros budget)

Le Chelsea Market vaut le détour pour combler les petits et les gros appétits. Ce grand marché culinaire dynamique offre une grande variété de cuisines du monde : asiatique, méditerranéenne, caribéenne...on peut y passer des heures et des heures à goûter à tout!

9. East Village

Si l’envie vous prend de choisir un resto au hasard, le meilleur quartier est l’East Village, reconnu pour sa fibre foodie. Que ce soit pour le brunch, le lunch ou le souper, impossible de ne pas y trouver une bonne table! Coup de cœur pour le poulet frit de Bob White Counter, les spécialités coréennes de Thursday Kitchen et le bar à cocktail du genre speakeasy Angel’s Share.

Pour savoir comment se rendre dans ce quartier, c'est ici.

Pour essayer un bon restaurant à New York, c’est au ABC Kitchen qu’il faut aller. Cette cuisine du marché et du terroir est applaudie par la critique gastronomique de New York et pour y avoir une table, il faut réserver d’avance. Vos papilles vous diront merci!

Ce carrefour gastronomique localisé au centre-ville de la Grosse Pomme est un hymne à la cuisine italienne. Pizzas, pâtes, Aperol Spritz, plateaux de charcuteries et de fromages, fruits de mer. On a le goût de tout se mettre sous la dent!

Miammmm, les burgers du Shake Shack! L’établissement de restauration rapide est reconnu pour ses laits frappés et ses cheeseburgers qui fondent littéralement dans la bouche. C’est beau, bon, pas cher!

Les cafés et desserts

Sur Madison Avenue, se trouve la boulangerie française haut de gamme Ladurée. On y va pour se délecter des macarons aux parfums variés, comme à Paris.

À Brooklyn, Williamsburg et au Lower East Side, rendez-vous à la fabrique de beignes Doughnut Plant, qui existe depuis 1994. Les beignets sont faits d’un levain sauvage, 100% naturel et sans arômes artificiels. Tout le monde raffole de la saveur au beurre de peanut et confiture!

Un cheesecake new-yorkais? Ne cherchez pas loin : les gâteaux au fromage d’Eileen sont couronnés les meilleurs de l’Amérique du Nord, selon le magazine Food & Wine. Leur mini cheesecake au caramel salé est à se mordre les doigts!

Vive les cronuts! Cette pâtisserie née d’un mariage entre un beigne et un croissant a été inventée par le chef-pâtissier français Dominique Ansel. Les New-Yorkais en raffolent! Cette boulangerie de SoHo est définitivement un must!

Les bars à cocktails

L’excellent restaurant Milos de Montréal se retrouve désormais à Las Vegas et New York. Dans le quartier de Hudson Yards, le bar à vin présente exclusivement plus de 100 importations privées de vins grecs et c’est délicieux!

Pour les amateurs de vins et fins connaisseurs, vous ne serez pas déçus de vous attabler à ce bar à vin français, situé dans le quartier de La Petite Italie de New York. On y propose des vins d’importations privées des producteurs européens et des petits plats à partager.

Dans le somptueux et moderne hôtel Equinox se trouve le restaurant-bar chic et huppé Electric Lemon, où le gratin des jeunes professionnels célibataires new-yorkais s’y retrouve pour le happy hour. Très Sex and the City!

Le shopping newyorkais

Cette petite friperie située dans l’East Village, loin des attraits touristiques est le secret le mieux gardé des fashionistas de la ville. On y trouve des griffes de la haute couture à petit prix. Plus en fouille, plus on risque de mettre la main sur des trésors vintage qui font plaisir au portefeuille!

Cette adresse est également une destination shopping prisée par les fanatiques de la mode. Pourquoi? C’est le paradis des marques de luxe de seconde main pour celles qui ont un budget plus étoffé! Gucci, Louis Vuitton, Chanel...Tout y est!

22. H&M Home et Urban Outfitters Home

Au Canada, la sélection des items de déco pour la maison sont limités pour les chaînes H&M et Urban Outfitters. Ce n’est pas le cas à New York! Conseil : voyagez à bord d’une grosse voiture!

Les amateurs d’art, d’histoire et d’architecture

Il s’agit du plus gros musée d’art à New York, situé sur la Cinquième Avenue. En ce moment, on adore les expositions sur le patrimoine des Autochtones, du mouvement de l’afrofuturisme et du surréalisme.

24. La fresque de Notorious B.I.G à Brooklyn

À Brooklyn, une énorme fresque rend hommage à la légende du hip hop Notorious B.I.G...Il est même possible de faire la tournée Biggie Smalls à Brooklyn qui s’arrête devant son appartement, le lycée George Westinghouse, le resto favori du rappeur Country House Diner et plus encore.

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

25. Graffiti Hall of Fame

Dans l’East Harlem, si l’on est amateur d’art urbain, le Graffiti Hall of Fame est une galerie à ciel ouvert où les meilleurs artistes de graffiti y exposent leur talent. C’est hyper Instagram!

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

C’est un arrêt pour voyager dans le temps. Ce musée regroupe les anciens wagons des premiers métros de la ville et des objets historiques. C’est fascinant!

27. Les maisons du quartier Upper East Side

C’est l’incursion assurée de la série culte Gossip Girl; l’Upper East Side est un quartier destiné à l’aristocratie new-yorkaise. Les magnifiques demeures cossues qui garnissent les rues font rêver et... les sacs Birkin des femmes fortunées qui s’y promènent aussi!

Pour savoir comment s'y rendre, c'est ici.

Spa et bien-être

Comme le décrit si bien le livre 300 raisons d’aimer New York, ce spa des mille est une nuits et une incursion dans les bains du Moyen-Orient. On y expérimente les bienfaits des traditions balnéaires gréco-romaines et ottomanes.

Les hôtels de petits budgets à budgets illimités

29. Hôtel 48Lex (à partir de 194$ la nuit)

Situé dans le quartier des affaires près de Midtown East, le 48 Plex est un hôtel hyper moderne est bien situé (à moins d’un kilomètre de la Cinquième Avenue, du Rockefeller Center, Central Park et la Cathédrale St-Patrick)

30. Hôtel Hugo (à partir de 225$ la nuit)

Dans le quartier dynamique de SoHo, un peu plus éloigné du bruit de Times Square, l’Hôtel Hugo est un hôtel à la fois moderne, sophistiqué et bohème. Psssst, c’est à quelques pas de la boulangerie Dominique Ansel, du steakhouse Balthazar et du plus vieux bar de New York The Ear Inn!

31. L’Arthouse Hotel (à partir de 206$ la nuit)

Dans l’Upper West Side, on peut loger au charmant hôtel-boutique Arthouse. Le bâtiment centenaire nous plonge dans les années 20 avec sa cheminée antique, son ascenseur d’origine, ses tableaux antiques...C’est à deux pas de plusieurs attractions touristiques, dont le Central Park.

32. Refinery Hotel (à partir de 316$ la nuit)

Cet hôtel-boutique se loge dans une ancienne fabrique de chapeaux. Les chambres confortables sont aménagées en loft luxueux. L’été, le toit-terrasse accueille les clients pour un verre. L’hôtel est à deux pas de Bryant Park dans le District Garment.

33. The Pierre Hotel (À partir de 1026$ la nuit)

Lady Gaga, Al Pacino et Elizabeth Taylor font partie des invités célèbres qui ont séjourné au luxueux et classique The Pierre Hotel localisé dans l’Upper East Side. Ce qu’on aime : les chambres spacieuses, les ascenseurs d’antan au style français et la vue sur Central Park.

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s