Squid Game: BlackMilk sort une collection de vêtements de la série

Partager







Ce n'était qu'une question de temps avant que la populaire marque de mode BlackMilk ne sorte une collection avec Squid Game. Le jour est enfin arrivé, chers lecteurs.

• À lire aussi: La collection de vêtements Zelda de BlackMilk est incroyable

• À lire aussi: Ces collections de vêtements Animal Crossing et Super Mario vont me coûter cher

BlackMilk annonçait une collaboration officielle avec la licence Squid Game cette semaine sur ses réseaux sociaux. La collection, qui comprend pantalons, robes et chandails, sort officiellement le jeudi 2 décembre.

Voici quelques items qui ont attiré notre attention!

Le chandail Squid Game version Chibi, 44,59$

Courtoisie BlackMilk

La robe Squid Game, 86,45$

Courtoisie BlackMilk

Le chandail «Red Light, Green Light», 44,59$

Courtoisie BlackMilk

Courtoisie BlackMilk

Ce n'est pas la première fois que BlackMilk collabore avec une marque adorée par les lecteurs de Pèse sur Start. La compagnie australienne a déjà sorti des collections Harry Potter, Pokémon, The Legend of Zelda et Super Mario.

La collection sort techniquement le jeudi 2 décembre à 7h, mais c'est à l'heure de l'Est de l'Australie. Elle sera donc disponible mercredi en après-midi au Canada. Surveillez bien les items que vous souhaitez vous procurer, car ils risquent de s'épuiser rapidement.