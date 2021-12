Un propriétaire se vante de jouer au «dur à cuire» pour faire peur aux mauvais payeurs

Partager







Un propriétaire de plusieurs immeubles à Shawinigan se vante de jouer au «dur à cuire» pour faire peur aux mauvais payeurs.

«On est quatre gars [partenaires d’affaires], dont trois qui font de la gym intense. On est en train de se bâtir une réputation un petit peu plus de durs à cuire», lance Frédéric Côté dans un extrait qui fait réagir depuis quelques jours sur TikTok. Le segment est tiré d’une entrevue qu’il a donnée dans le cadre du balado Jasons Business.

«Sans aller non plus dans l’exagération, on veut [...] que nos locataires nous respectent et qu’[ils] aient un minimum peur de nous», poursuit, sans gêne, celui qui est président de Gestion Immobilière Knock, une entreprise qui possède plus de 25 logements à Shawinigan.

«Pas peur dans le sens d’être "apeuré", mais peur comme on les respecte. Eux, ils ne niaisent pas [...] C'est mieux pour toi», poursuit-il.

Des propos qui choquent

La coordonnatrice de l'organisme de défense des locataires InfoLogis Mauricie, Carol-Ann Côté, dénonce les propos que tient le jeune propriétaire dans cet extrait qui a été vu plus de 25 000 fois sur TikTok.

«J’ai été un peu choquée en voyant cet homme avoir ce discours aussi désinvolte, comme si tout ça était correct et acceptable», affirme-t-elle.

Elle soutient que les cas d’intimidation de propriétaires à l’endroit de locataires sont de plus en plus fréquents en Mauricie. Certains propriétaires vont jusqu’à retirer la porte d’entrée de certains logements, dénonce-t-elle.

«[Mais] de voir quelqu’un le verbaliser officiellement et d’en parler aussi fièrement, on ne voit pas ça aussi régulièrement.»

Pas un intimidateur

Pour sa part, Frédéric Côté se défend de faire de l’intimidation.

«Je pourrais te donner les coordonnées de nos locataires et je pense qu’ils te diraient la même affaire, assure-t-il en entrevue au 24 heures. Je me suis peut-être mal exprimé [dans l'entrevue].»

S’il se décrit comme strict, notamment en ce qui concerne la date de paiement du loyer, il ne se considère pas pour autant comme un «intimidateur».

«On est des jeunes de 20 ans. Personne n’est gros dans notre gang. Il y a plus de locataires qui pourraient nous faire peur que le contraire [...] C’est pas moi, à 5 pieds 5 pouces, qui ferais peur à quelqu’un», rétorque-t-il.

Photo tirée de Facebook Frédéric Côté, président de Gestion Immobilière Knock

De nombreux logements insalubres

À savoir s’il a déjà eu des problèmes avec de mauvais payeurs, Frédéric Côté répond qu’à Shawinigan, les locataires, ce ne sont pas tous des anges.

En revanche, Carol-Ann Côté souligne que la Mauricie, qui compte de nombreux logements insalubres, peut représenter une «mine d’or» pour les investisseurs, comme M. Côté.

«C’est une région effectivement plus pauvre, mais qui est aussi très intéressante, car les immeubles ne sont pas très chers. Pour les investisseurs, c’est une mine d’or», mentionne-t-elle.

«Vous allez acheter des immeubles en état de décrépitude avec des locataires qui sont encore sur place et qui ne paient pas trop cher, mais, malheureusement, ils vivent dans des logements insalubres», regrette-t-elle.

Et aux locataires qui pourraient être victimes d'intimidation, Carol-Ann Côté leur suggère de contacter un organisme comme le sien pour évaluer les recours possibles avec le Tribunal administratif du logement.

