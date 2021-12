Vous pouvez louer la maison de Home Alone sur Airbnb

Partager







Un heureux nostalgique aura l’unique chance de passer la nuit dans un des lieux importants du cinéma du temps des fêtes.

Il s’agit de la maison des McCallister telle que vue dans les films Home Alone et Home Alone 2: Lost in New York.

Oui, l'exacte même maison où le petit Kevin a été laissé à lui-même pour faire face à des bandits maladroits après avoir raté l’avion.

La célèbre résidence de Chicago sera louée à un groupe chanceux qui seront accueillis par nul autre que Devin Ratray, l’acteur qui a personnifié Buzz dans la série de films.

La maison sera aussi pleine de surprises inspirées du film mythique, comme la robe de chambre verte de Kevin, une bouteille d’après-rasage, des friandises des années 90 et une tarentule. La demeure est même décorée avec des photos de la famille McCallister.

Elle sera aussi munie de nombreux pièges dans l’éventualité où des méchants seraient tentés d’entrer par effraction.

Tout ça fait partie d’une campagne de promotion pour le site Airbnb ainsi que pour le nouveau film Home Sweet Home Alone, disponible sur Disney+.

Le site de location de maisons fera aussi un don à l'hôpital pour enfants La Rabida de Chicago.

Si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire au airbnb.com/homealone à partir du 7 décembre prochain.

