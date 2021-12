YouTube: voici les 10 vidéos les plus regardées au Canada en 2021

Partager







Une autre année étrange se termine et avec elle vient une rétrospective des créateurs et vidéos YouTube qui ont le plus diverti les Canadiens au cours des 12 derniers mois. Sans trop de surprise, plusieurs noms familiers se retrouvent en haut de la liste.

Selon les données fournies par Google, la vidéo no.1 de cette année appartient à nul autre que le maître des stunts à gros budget, MrBeast, qui a passé 50 heures enterré sous terre dans un cercueil de verre. Ce n’est pas étonnant de le voir trôner au sommet du palmarès des vidéos les plus populaires au Canada. Vraisemblablement, les spectateurs avaient soif de sensations fortes.

Vidéos les plus populaires au Canada

On retrouve aussi deux vidéos de Minecraft dans le même top 10: le créateur Dream avec son speedrun contre cinq chasseurs et Forge Labs, qui a passé 100 jours dans une apocalypse de zombies. En 10e position, SAD-ist a, quant à lui, fait une animation basée sur la vidéo populaire de Dream. Visiblement, le populaire jeu de simulation a toujours la cote.

Dans le même ordre d'idées, ce n'est pas surprenant de retrouver les deux créateurs aCookieGod et MrFudgeMonkeyz, dont le contenu se concentre sur Minecraft, parmi les plus populaires au pays.

Les créateurs québécois et canadiens se démarquent

Deux magiciens du Québec, le maître des énigmes Chris Ramsay et Bao Magic, se sont notamment démarqués au Canada, avec leurs tours de cartes et de magie à recréer à la maison.

Kallmekris, très populaire sur TikTok, a pris la première place parmi les créateurs canadiens avec ses vidéos humoristiques qui font beaucoup de bien à visionner.

Par ailleurs, la passion des Canadiens est toujours grandissante pour la technologie et l’informatique, comme le prouve la présence de la chaîne techno Linus Tech Tips en deuxième position.

Voici les créateurs canadiens les plus populaires au pays cette année:

Aussi, voici les créateurs québécois et canadiens qui risquent d'exploser en popularité prochainement:

Créateurs québécois à découvrir - Youtube Shorts

Créateurs canadiens à découvrir

Deux Canadiens dominent le palmarès musical de YouTube

Côté musique, 2021 a été l'année de The Weeknd et de Justin Bieber, qui ont sorti des mégas succès et qui ont raflé les premières places sur la liste YouTube des meilleurs vidéoclips au Canada.

Au Québec, on est resté branché sur la francophonie, notamment avec Charlotte Cardin, Jonathan Roy et La Zarra. Fouki a aussi accompagné les Québécois de façon musicale cette année avec le single collaboratif Copilote avec Jay Scott, ainsi que Roxane Bruneau avec sa chanson Si jamais on me cherche, qui complète le palmarès des tendances de l'année.

