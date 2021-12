Batman: Danny DeVito aimerait reprendre le rôle du Pingouin

Partager







Après Michael Keaton, est-ce que ça pourrait bientôt être au tour de Danny DeVito de plonger à nouveau dans l’univers de Batman au cinéma? Si on en croit le principal intéressé, ce n’est rien d’impossible.

En entrevue mardi avec Forbes, l’acteur de 77 ans s’est ainsi dit plus qu’intéressé à reprendre le rôle du Pingouin, qu’il avait interprété dans Batman Returns en 1992, aux côtés de Keaton, dans le rôle de Batman, et de Michelle Pfeiffer, dans celui de Catwoman.

DeVito met toutefois une condition indiscutable: si jamais il endosse une fois de plus le costume du vilain, ce sera avec Tim Burton derrière la caméra, comme à l’époque de Batman Returns.

«Je pense que ce n’est pas hors de question que le Pingouin revienne un jour, mais ça dépend entièrement de Tim [Burton], si Tim veut le faire ou non. Je dirais que c’est dans les plans parce que nous ne sommes pas encore morts», a indiqué à la blague le comédien américain.

Ce dernier qualifie sa participation à Batman Returns comme un «grand moment» de sa vie et dit ainsi qu’il n’aurait aucun problème à reprendre le rôle une trentaine d’années plus tard.

«Nous pourrions faire une continuation de ce qu’on avait fait dans le passé, parce que c’était réellement un film génial. Ils m’ont donné cette opportunité et j’en suis vraiment reconnaissant et est-ce que j’aimerais revisiter tout ça? Pourquoi pas! C’était vraiment un grand moment pour moi», a-t-il précisé.

Alors, quelle est la réelle possibilité d’un retour de Danny DeVito dans la peau du Pingouin? Disons que s’il faut également compter sur le retour de Burton au sein de la franchise de DC Comics, ça commence à faire beaucoup d’astres à aligner.

Cela dit, avec Michael Keaton qui revêtira à nouveau la cape de Batman dans le prochain film sur Flash, disons que ça n’a rien de complètement impossible.

Certes, d’ici un possible miracle, on aura l’occasion de voir Colin Farrell incarner Oswald Cobblepot dans The Batman avec Robert Pattinson, dont la sortie est prévue en mars 2022.

Notons que DeVito parlait à Forbes dans le cadre de la parution de l’album de comics Gotham City Villains Anniversary, dans lequel l’acteur a écrit le texte d’un nouveau récit du Pingouin, afin de célébrer les 80 ans d’existence du personnage.

Intitulée Bird Cat Love, celui-ci met en scène une histoire d’amour entre l’iconique vilain et Catwoman.

