Demi Lovato prend une décision surprenante concernant sa sobriété

Partager







Après avoir annoncé être «California sober», Demi Lovato a dévoilé sur Instagram ne plus suivre ce mode de vie. Explications.

• À lire aussi: Demi Lovato fait son coming out à propos de son identité de genre

On sait qu’en 2018, Demi Lovato, qui alors disait être totalement sobre, a failli perdre la vie suite à une surdose de drogue. Celle-ci a laissé Demi avec des séquelles permanentes au cerveau, dont des troubles de vision qui persistent à ce jour.

Quelques années plus tard, en 2021, iel s’est senti enfin capable d’en parler ouvertement dans le documentaire choc Dancing With the Devil. Dans ces épisodes, l’artiste a confié ne plus vouloir être sobre. Iel avait expliqué qu’à cause de sa personnalité, lorsqu’une porte lui était fermée, Demi voulait encore plus l’ouvrir.

• À lire aussi: Les 10 révélations les plus choquantes dans le documentaire sur Demi Lovato

À ce moment-là, Demi avait aussi partagé qu’iel croyait qu’il était impossible de forcer quelqu’un à être sobre avant que cette personne ne soit réellement prête.

C’est pourquoi Demi avait opté pour la sobriété de type «California sober», un mode de vie hautement controversé dans lequel la personne qui l’adopte consomme avec modération de l'alcool et marijuana, mais évite les drogues dures.

Voilà que quelques mois plus tard, Demi a partagé sur Instagram une Story toute simple dans laquelle on peut lire «Je ne supporte plus plus mon mode de vie California sober. La sobriété complète est la seule façon».

Capture d'écran Instagram @ddlovato

Difficile de savoir si un événement en particulier a poussé Demi à prendre cette décision, ou si ce n’est que le résultat d’un long processus de travail personnel.

Dans tous les cas, on lui souhaite beaucoup de succès dans sa sobriété!

Ces vidéos pourraient vous intéresser :

s