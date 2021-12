Épuisement professionnel : la pandémie a exténué les travailleurs au pays

Partager







La pandémie a été dure sur le moral des troupes : d’après un récent rapport, 84% des travailleurs canadiens se sont sentis épuisés au cours des deux dernières années et 21% des personnes sondées sont à la recherche d’un nouvel emploi.

• À lire aussi: Depuis hier, les Québécoises travaillent «gratuitement» à cause de l'iniquité salariale

• À lire aussi: Vous pourriez recevoir 475$ par semaine pour étudier dans des secteurs où il y a pénurie

Le tout nouveau rapport Pulse of Talent 2022 de la compagnie internationale Ceridian dresse un portrait assez sombre du moral des travailleurs un peu partout dans le monde et le Canada en fait partie.

Le coup de sonde dévoile que 84% des travailleurs sondés se sont sentis épuisés au travail au cours des deux dernières années et 34% de ce nombre disent avoir vécu un «épuisement extrême». Les répondants citent principalement l’augmentation de la charge de travail, une rémunération insuffisante et des problèmes de santé mentale comme motifs qui mènent au burn out.

« La relation entre l'employeur et l'employé a fondamentalement changé au cours de la pandémie de même que leurs attentes puisque les besoins des employés évoluent rapidement », a déclaré Steve Knox, vice-président de Global Talent Acquisition chez Ceridian, dans un communiqué de presse. « Cela se résume à l'expérience des employés – de la façon dont les gens sont payés aux avantages et aux opportunités de croissance qui leur sont offerts. Les organisations qui priorisent ces facteurs en premier seront les employeurs de choix à l'avenir. »

• À lire aussi: Un chef d’entreprise offre des congés de maladie illimités à ses employés

• À lire aussi: Des couples d’entrepreneurs partagent les secrets de leur réussite

Quitter pour trouver mieux

Des 1304 travailleurs canadiens sondés, 21% d’entre eux sont présentement à la recherche d’un nouvel emploi et 39% souhaitent quitter au moment où ils trouveront une offre intéressante.

La majorité des personnes en pleine recherche d’emploi cherchent activement une meilleure rémunération – tant au niveau du salaire que les avantages sociaux.

Et même si les dernières données de Statistique Canada fait état d’un marché du travail stable et semblable à une situation pré-pandémique, les organisations ne doivent pas perdre de vue que l’épuisement professionnel n’est jamais loin, selon Steve Knox.

« Dans le climat actuel, retenir les meilleurs talents est impératif. Les employeurs doivent prendre soin de leurs employés [... ] et développer des programmes qui soutiennent le bien-être, le développement des compétences et les avantages dont les employés ont réellement besoin.»

Le sondage en ligne réalisé par Hanover Research a été mené auprès de 1304 employés canadiens âgés de plus de 18 ans et œuvrant au sein de compagnies d’au moins 100 employés, du 5 au 19 octobre dernier.