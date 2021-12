Maripier Morin lance du café et un podcast

Partager







Depuis plusieurs semaines, Maripier Morin multipliait les indices en vue de l'annonce d'un projet bien spécial.

Le voile est maintenant levé sur la nature de ce nouveau projet, en collaboration avec son ami Angelo Rubino. En effet, l'actrice s'associe avec ce dernier pour une très bonne cause.

Ensemble, ils lancent le café Grains d'espoir, torréfié dans la province. Tous les profits des ventes iront dans un fond pour la lutte contre la dépendance.

De plus, le tandem sera à la barre du balado Grains d'espoir, dans lequel ils aborderont en toute transparence les thèmes de la dépendance et du rétablissement. Ils souhaitent ainsi faire leur part pour briser les tabous liés à la consommation.

Voici ce qu'elle avait à dire.

«Après plusieurs mois à plancher sur cette idée, nous vous présentons ce matin notre projet de coeur.

En collaboration avec mon ami @angelorubino, nous lançons ce matin le café Grains d’espoir dont tous les profits de la vente iront directement dans un fond pour lutter contre la dépendance.

Le café est torréfié ici-même à Montréal par l’entreprise familiale @cafebrossard.

« Veux-tu prendre un café? » est devenue à travers le temps LA phrase qui symbolise « à tu besoin de parler? ». Alors pourquoi ne pas joindre l’utile à l’agréable et le faire autour d’une tasse qui peut faire une différence dans le vie de pleins de gens.

Nous lançons du même coup le podcast « Grains d’Espoir » où nous parlons ouvertement de dépendance et de rétablissement. En 2021, il est temps de briser le tabou lié à la consommation et nous désirons bien humblement ouvrir la discussion sur le sujet. Accompagné de notre complice et intervenant en toxicomanie Jean Claude Telemaque, nous espérons que la transparence de notre dialogue face à la consommation pourra aider certaine personnes à s’identifier. Le podcast est disponible sur toute les plateformes d’écoute en ligne (youtube, spotify, apple)

Finalement, le Fond Rubino divisera tout l’argent accumulé entre 3 maisons de thérapie, soit Les maisons Péladeau, le Rucher et le Pavillon du Nouveau Point de Vue.

Si vous désirez acheter le café, vous pouvez le faire directement sur le lien dans ma bio.

Visitez la page rubinoshoes.com/espoir pour tous les détails du projet ainsi que pour toutes les ressources pour venir en aide à un dépendant.

Un merci spécial à @pierreman pour les photos.

@olivinet aux pinceaux ❤️»

À suivre!

