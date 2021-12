Par quoi remplacer la statue de John A. Macdonald?

Partager







La prochaine fois que vous passerez par la place du Canada, à Montréal, vous ne remarquerez sans doute plus l’absence de la statue de John A. Macdonald. Après tout, ça fait plus d’un an que des manifestants ont déboulonné le monument, ne laissant qu’un socle vide portant le nom du premier premier ministre canadien.

Comment aménager l’espace autour de ce socle pour y faire des installations temporaires? Voilà à quoi ont réfléchi, il y a quelques semaines, des étudiants et de jeunes finissants dans le cadre d’une Charrette, une compétition interuniversitaire d’architecture disputée en un week-end.

«L’idée derrière la Charrette était de proposer un point d’entrée pour les étudiants qui veulent réfléchir à la manière dont notre histoire collective est représentée dans l’espace public», explique Yimi Poba-Nzaou, coordonnatrice aux collaborations publiques au Centre canadien d’architecture (CCA).

Le CCA a organisé la compétition en collaboration étroite avec le groupe Après Macdonald, un comité mis en place fin 2020 pour réfléchir à la «la représentation publique du passé».

Remise en question du passé

Macdonald, longtemps reconnu comme un père fondateur du pays, a été vivement critiqué pour son traitement des minorités culturelles pendant ses règnes, de 1867 à 1873 et de 1878 à 1891. C'est lui notamment qui a mis en place les pensionnats autochtones. C’est cette partie de son héritage que de nombreux activistes ont voulu mettre en lumière dans les dernières années.

«La Charrette posait un grand défi cette année. Le problème [des monuments qu’on remet aujourd’hui en question] est très difficile et très politique», estime David Theodore, directeur de l’École d’architecture de l’Université McGill et membre du jury.

Dans ce contexte, Yimi Poba-Nzaou se réjouit de la qualité des propositions reçues. «Étant donné l’ampleur du défi, je pense que les participants l’ont bien relevé. Je crois que [la Ville de Montréal] devrait s’y intéresser», souligne-t-elle.

Il faut savoir que la statue déboulonnée en août 2020 est conservée dans un entrepôt de la Ville. L'administration municipale n’a pas encore pris de décision en ce qui concerne son futur.

Des projets qui se sont démarqués

Le jury a remis trois prix et une mention spéciale parmi les 18 projets présentés lors de la compétition. Le 24 heures a demandé à David Theodore ce qui avait fait pencher la balance en faveur des lauréates et lauréats.

Balançoire/Swing (1er prix), par Lisa Hadioui, Juan Fernando Barrionuevo et Kamelia Djennane

«Comment peux-tu attirer les gens et les faire réfléchir quand ils se promènent dans le parc? Ce projet [...] inviterait les passants à réfléchir aux problèmes reliés à notre passé colonial.»

Voix (2e prix), par Salma Alaoui, Jamila Baldé et Jean-Michaël Simard

«Beaucoup de projets voulaient donner une voix à celles et ceux qui n’en ont pas», mentionne David Theodore. Selon lui, cette équipe a mis en place une installation qui illustre bien cette métaphore.

La Dimension cachée (3e prix), par Charlotte Beaumariage et Joël Videaud-Maillette

Les créateurs voulaient inviter les passants à apprendre les faits historiques sur la vie de John A. Macdonald. «Ce projet réutilise le socle pour s’intéresser aux trous de notre mémoire collective», estime le membre du jury.

I Own You (mention spéciale), par Marcela Torres et Christopher Clark McQueen

«Ce projet est pratiquement un cri de rage sur le traitement réservé aux Autochtones au Canada, en particulier aux enfants.»