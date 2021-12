Tesla vend maintenant un VTT électrique pour les enfants

Partager







La firme qui a donné ses lettres de noblesse aux véhicules électriques vient de sortir un lapin de son chapeau, juste à temps pour Noël.

Tesla, le constructeur d'automobiles électriques dirigé par Elon Musk, a en effet mis sur le marché un petit VTT entièrement électrique destiné aux enfants.

• À lire aussi: Elon Musk s'amuse à ridiculiser Bernie Sanders sur Twitter



Nommé Cyberquad for Kids, le minuscule 4-roues reprend certaines caractéristiques esthétiques du fameux Cybertruck dévoilé en 2019.

Image Tesla



Sur le site de Tesla, on précise que le véhicule «est doté d'un cadre entièrement en acier, d'un siège rembourré et d'une suspension réglable avec frein à disque arrière et barres lumineuses à DEL.»

Le Cyberquad est alimenté par une batterie lithium-ion avec une autonomie allant jusqu'à 24 kilomètres et une vitesse de pointe configurable de 16 km/h.

• À lire aussi: SpaceX: un bris de toilette a forcé les astronautes à revenir sur Terre en couche



En marche arrière, l’appareil peut aller jusqu’à 8 km/h.

Image Tesla

La batterie, quant à elle, peut prendre 5 heures à recharger si elle est complètement vide.

L’appareil vient en pièces détachées et un manuel d’assemblage de 22 pages semblable à ceux d’IKEA est fourni pour faciliter le montage.

• À lire aussi: Grimes veut partir une «commune lesbienne dans l’espace» à la suite de sa séparation avec Elon Musk

Tesla indique que le Cyberquad for Kids convient aux personnes de plus de 8 ans.



Il convient également davantage aux personnes fortunées parce qu’il se détaille à 1900 $US (2437 dollars canadiens).

Et à ce prix-là, il n’est même pas certain que vous l’aurez pour Noël, même si vous en avez les moyens.

«Orders are not guaranteed to arrive prior to the holidays», avertit Tesla sur la page internet du Cyberquad.

• À lire aussi: Une femme arrêtée saoule morte à bord d'une Tesla qui se conduisait toute seule

Fait intéressant, ce n’est pas le seul article nouvellement en vente sur le site de Tesla.



Un sifflet à 50 dollars américains (le Cyberwhistle, évidemment) est aussi disponible.

Image Tesla



À voir aussi sur le Sac de Chips:

s

s