Tom Cruise aperçu à l’envers sur un avion en plein vol pour Mission: Impossible 8 [PHOTOS]

C’est une autre journée au bureau pour Tom Cruise alors que des photos de lui en pleine cascade, pour le 8e film de la saga Mission: Impossible, font surface sur Twitter.

Ce n’est plus surprenant d’apprendre que l’acteur américain a mis à nouveau sa vie en péril en tentant d’exécuter une nouvelle cascade pour un de ses films.

À peine le tournage de M:I 7 finalisé, notre Tom «préféré» (en vrai, on aime plus Tom Hanks...) n’a pas chômé et a tout de suite embarqué dans la production du 8e film d’espionnage.

Après s’être éclaté la cheville en sautant d’immeuble en immeuble, avoir escaladé le Burj Khalifa à Dubaï, s’être accroché sur des hélicoptères en plein vol, qu’est-ce que Cruise peut maintenant faire d'encore plus innovant? Être pendu la tête en bas sur un avion de la Seconde Guerre, à l’envers en plein vol, voyons!

El mismísimo Tom Cruise haciendo locuras en el ala de un avion durante el rodaje de #MissionImpossible8. pic.twitter.com/Sj50JoNuCB — AP (@altapeli) November 27, 2021

Selon The Sun, l’acteur de 59 ans (!!) a été aperçu dans le ciel de Cambridge, en Angleterre en train de pratiquer sa cascade sur l’aile de l’avion en boucle à 2000 pieds (un peu plus de 600 m) dans les airs. Par le fait même, Cruise aurait aussi appris à piloter ledit avion, un Boeing B75N1 Stearman de 1941, pour le film. Dire qu'on a encore de la misère à faire un parking en parallèle... et Tom Cruise pilote un avion les deux doigts dans le nez.

En attendant de découvrir le contexte de cette cascade tout à fait ordinaire, on pourra apprécier la folie de Tom Cruise dans le prochain Mission: Impossible 7, prévu pour septembre 2022. M:I 8, quant à lui, devrait paraître en salle en juillet 2023.

