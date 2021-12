Voici pourquoi l’euthanasie des cerfs de Virginie à Longueuil était la meilleure décision

Partager







La mairesse de Longueuil Catherine Fournier a décidé d’abattre la majorité des cerfs de Virginie du parc Michel-Chartrand, après que l’ancienne mairesse eut reculé sur la décision.

L’écosystème du parc Michel-Chartrand est menacé par le surbroutage et les ravages de l’agrile du frêne.

Si rien n’est fait, d’importants investissements devront être réalisés pour revenir en arrière, selon un biologiste.

Après avoir reculé l’an dernier face au tollé que la décision avait créé, voilà que Longueuil remet sur les rails son projet d’euthanasier une partie de la population de cerfs de Virginie dans le parc Michel-Chartrand. On vous explique pourquoi la ville a pris cette décision.

Comment en sommes-nous arrivés là?

D'abord, il faut savoir qu'il y a une surpopulation de cerfs de Virginie à Longueuil. Cette situation s'explique par le fait qu'il y a très peu de prédateurs pour les chrevreuilles dans ce secteur, mentionne Martin-Hugues St-Laurent, professeur en écologie animale à l’Université du Québec à Rimouski.

«On a éradiqué le loup et le coyote, qui est davantage présent dans les milieux urbains, mais qui n’est peut-être pas assez implanté dans les régions agroforestières. Le principal prédateur du cerf de Virginie dans ce secteur-là est, essentiellement, le chasseur sportif», dit-il.

Mais pour des raisons de sécurité publique et d’acceptabilité sociale, la chasse sportive n’est pas autorisée dans le parc Michel-Chartrand.

Autre raison pouvant expliquer cette présence accrue de cerfs de Virgnie à Longueuil: le Grand Montréal est entouré d’une ceinture agroforestière, ce qui a permis à ces animaux de se frayer un chemin jusqu’au parc. L’endroit offrait en plus des conditions d’habitat favorables à une bonne alimentation, en plus des gens qui nourrissent les cerfs.

«Ç’a amené les cerfs à se reproduire en abondance et ils n’ont pas été freinés par la prédation», ajoute Martin-Hugues St-Laurent, soulignant la nécessité de maintenir un équilibre de cette population.

Pourquoi est-ce la meilleure décision pour Longueuil?

C’est que l’écosystème du parc Michel-Chartrand est grandement menacé. En effet, l’agrile du frêne a fait des ravages sur de nombreux arbres du parc, qui ont dû être abattus.

Après ces coupes, la densité de la population de cerfs a causé du surbroutage, empêchant des espèces de se régénérer. Et alors que ces arbres n'arrivaient pas à se régénérer, d'autres espèces envahissantes, comme le nerprun cathartique, qui résistent au broutage des cerfs, se sont imposées.

Résultat: les espèces natives doivent se livrer à une compétition avec les espèces envahissantes pour la lumière du soleil.

«Les écosystèmes sont en train de se dégrader en accéléré, encore plus rapidement qu’avec les changements climatiques, prévient Jean-Pierre Tremblay, professeur à l’Université Laval et biologiste. C’est un enjeu majeur, et dans cette situation, le cerf cache la forêt.»

L’objectif est donc de ramener la population de cerfs à un niveau acceptable pour le parc et son écosystème, soit entre 10 et 15, indique le rapport de la table de concertation sur l’équilibre écologique du parc Michel-Chartrand. Un dénombrement aérien comptabilisait plus de 70 cerfs l’automne dernier, soit cinq fois plus que la capacité de support du parc.

Aussi une question de santé publique

Au-delà de la survie de l’écosystème du parc, c’est aussi une question de santé publique, puisque les cerfs de Virginie peuvent propager des parasites, notamment la tique à pattes noires, qui peut causer la maladie de Lyme, soutient la table de concertation.

Environnement Canada a d’ailleurs découvert trois cerfs infectés à la COVID-19 en Estrie en novembre dernier, après que le phénomène a été observé aux États-Unis. Rien ne porte à croire, pour l’instant, que les cerfs pourraient transmettre le virus.

Qu’arriverait-il si on laissait la situation telle quelle?

Si la situation perdurait, Jean-Pierre Tremblay estime qu’on se trouverait dans un «nouvel état écologique, dominé par les espèces envahissantes».

«La composition du paysage changerait. Un paillis dense joncherait le sol, favorable aux petits mammifères dont on ne veut pas nécessairement. Les oiseaux qui nichent très haut dans les arbres seraient désavantagés, donc on pourrait s’attendre à un changement dans les espèces aviaires que l’on voit», explique Jean-Pierre Tremblay.

Selon lui, des investissements majeurs seraient nécessaires pour éliminer les espèces envahissantes, refaire des plantations et les protéger du broutement. «Ça prend une action rapide, sinon le retour en arrière va coûter cher», affirme le biologiste.

Comme les cerfs ne broutent pas ces espèces envahissantes, ils se trouveraient, à terme, sans nourriture et finiraient par mourir de faim, poursuit Martin-Hugues St-Laurent. «Je ne pense pas que les gens sont intéressés à trouver des carcasses de cerfs de Virginie dans le parc et en périphérie.»

Comment gardera-t-on l’équilibre après ça?

Rien n’empêche de nouveaux cerfs de Virginie de se déplacer et d’élire domicile dans le parc Michel-Chartrand, recréant le même problème si rien n’est fait pour maintenir un équilibre.

«Si on ne contrôle pas et qu’on ne rétablit pas un équilibre, les facteurs qui ont mené à cette situation seront encore là dans deux, cinq ou 10 ans. On va être obligé de recapturer et délocaliser ou recapturer et euthanasier. On a affaire à une espèce prolifique qui est l’une des moins effarouchées par l’espèce humaine», croit Martin-Hugues St-Laurent.

Si la table de concertation n’a pas indiqué quelles mesures pourraient être prises pour conserver l’équilibre du cheptel après coup, Jean-Pierre Tremblay estime que la relocalisation, l’immunocontraception et la chasse sportive seraient de bonnes solutions à mettre en place.

Martin-Hugues St-Laurent salue au passage la décision de la mairesse Catherine Fournier de respecter les recommandations des scientifiques spécialisés dans le dossier. Il espère maintenant que la ville et le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs mettent sur place une stratégie de communication claire pour expliquer la décision à la population.