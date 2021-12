5 «pop-up» où faire des trouvailles locales juste à temps pour Noël

Partager







Alors que le décompte du temps des Fêtes est enclenché, la course folle aux cadeaux de Noël bat son plein.

Cette année, on vous invite à joindre l’utile à l’agréable en visitant un fameux marché éphémère dit «pop up» afin de faire d’excitantes trouvailles.

Des artistes, joailliers, designers, fleuristes s’allient le temps de quelques journées afin de mettre de l’avant le fruit de leur travail.

Voici donc 5 «pop up» où faire des belles trouvailles (et des aubaines) qui auront lieu en décembre.

Vous trouverez certainement tous vos cadeaux lors de ce «pop-up» dont la boutique Casapolo est l’hôte. Plusieurs artisans dont Casapablo (articles vintage, poterie, café, bougies, couronnes de Noël, savons et produits québécois), Les Microcosmes (affiches, calendriers, cartes de souhaits), Sarah Bijoux (bijoux faits à la main) et Mü Skincare (soin de la peau fait ici) seront de la partie.

Pop-up des fêtes de Casapablo

4 et 5 décembre de 9h à 18h

50, rue Jean-Talon Ouest, Montréal

Pour faire des achats vintage et self-care, Turquoise’s Treasure vous donne rendez-vous les 10-11 et 12 décembre à l’Espace Interculturel Yambae. Un mimosa vous sera offert à l’entrée. Il n’y a rien de mieux pour découvrir les 20 magasins qui seront présents.

Marché de Noël Vintage et Self-Care de Turquoise’s Treasure

10-11-12 décembre

4625, avenue du Parc, Montréal

Cette année, offrez à vos proches une belle dose de verdure (à 15% de rabais) grâce à Folia Design. Ces spécialistes en design végétal préparent un «pop up» qui mettra de l’avant une grande sélection de plantes d’intérieur, de pots et d’accessoires dernier cri à la microbrasserie Messorem Braccitorium du Sud-Ouest.

«Pop-up» de plantes d’intérieur Folia Design

10 au 12 décembre

2233 Rue Pitt, Montréal

Mama Coco Vintage s'est joint à la boutique Inédit.e au début du mois de novembre pour un pop up éphémère qui aura lieu jusqu’au 31 décembre. C’est le moment tout indiqué pour découvrir leur collection des fêtes et faire d’incroyables trouvailles vêtements, meubles et décoration.

«Pop-Up» de Mama Coco Vintage

6370, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Jusqu’au 31 décembre

Envie d’offrir une bonne bouteille de vin à Noël? Ce «pop up» présenté par vinconseil et Café Pista vous offre l’occasion idéale pour remplir le cellier de bonnes bouteilles de vin en importation privée. L’agence de vins et spiritueux, vinconseil, sera présente, du 9 décembre au 16 décembre, afin de vous aider dans vos choix. Un événement accord mets-vin est d’ailleurs prévu le 9 décembre à 18h30. Vous pouvez acheter vos billets ici.

Café Pista x vinconseil

9 au 16 décembre - 8h à 17h

1587, boulevard Saint-Laurent, Montréal

Ne manquez pas nos dernières vidéos:

s