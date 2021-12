Battlfield 2042: des «skins» frivoles de Noël qui ne font pas l'unanimité

Partager







Un peu plus tôt cette semaine, DICE a déployé la mise à jour #3 de Battlefield 2042 contenant plusieurs améliorations et réparations ainsi que l’ajout de missions et quelques nouveautés cosmétiques (qui ont depuis été retirées). Ces dernières n’ont malheureusement pas fait beaucoup d’heureux dans la communauté et voici pourquoi.

Comme le démontre l’une des dernières publications Twitter de DICE, ces ajouts cosmétiques sortent un peu des normes habituelles des jeux Battlefield. En effet, on peut constater que ces apparences (ou skins) sont à thématique de Noël, notamment Boris qui arbore la barbe blanche et un manteau rouge et blanc de père Noël.

Preview of the upcoming weekly mission rewards! 👀



The #Battlefield2042 pre-season will last at least 8 weeks. pic.twitter.com/jRptlTrcD1 — Battlefield Bulletin (@BFBulletin) December 2, 2021

Les apparences cosmétiques ont été, pour le moment, retirées du jeu puisqu’elles semblent avoir été montrées par erreur. Toutefois, la réponse des joueurs pourrait faire en sorte que celles-ci ne reviennent pas.

Certains déplorent que l’ajout d’apparences festives va à l’encontre de la trame narrative du jeu qui, on le rappelle, essaie de nous pousser un État défaillant, des milliards de soldats «non-pats» (sans territoire) et les effets dévastateurs du changement climatique, comme le mentionne en réponse l’utilisateur DogInSuit.

On ne peut qu’être d’accord avec le sentiment général face à avec cette étrange juxtaposition de thèmes festifs et de l’ambiance glauque du jeu. Certains comparent même cette approche avec celle de Fortnite ou d’autres jeux qui introduisent des thématiques plus frivoles et colorées pour attirer un public plus jeune.

Des nouvelles apparences, mais pas tout de suite

DICE a avoué que l’avant-goût des apparences avait été partagé par erreur, et a tenu à rectifier certains points que plusieurs critiquent. «Le développement pour Live Service nous oblige à travailler des mois à l'avance et nous permet d'avoir des options lorsque nous atteignons les moments clés de notre première année» a partagé le studio dans une autre publication. «Aujourd'hui, nous avons d'autres priorités, et donc bien que nous ayons les skins, nous n'avons actuellement pas l'intention de tous les utiliser pendant les [Fêtes].»

En réponse, plusieurs joueurs ont demandé d’ajouter la possibilité de pouvoir désactiver les apparences cosmétiques des autres joueurs, pour des raisons d’esthétique, d’expérience de jeu, mais aussi pour une question de stratégie en jeu.

Le lancement de Battlefield 2042 n’a pas été de tout repos pour DICE. Le jeu de guerre multijoueur s’est amassé énormément de commentaires négatifs sur Steam pour le placer dans le top 10 des jeux les plus détestés de la plateforme PC.

Bien que presque tous les jeux de Battlefield ont connu des débuts un peu chaotiques, on espère que les prochains mois seront plus bénéfiques tant pour DICE que pour les joueurs.

