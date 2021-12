Écouteurs, casques et haut-parleurs sans fil pour audiophiles branchés

Partager







Quoi offrir à un audiophile qui adore se perdre dans la musique pendant des heures?

• À lire aussi: 10 gadgets techno cool à offrir en cadeau

Pèse sur Start a déniché chez Best Buy plusieurs accessoires audio polyvalents qui sauront satisfaire les fans de musique de votre entourage, tant au bureau qu’en déplacement.

Courtoisie Best Buy

Résistants aux éclaboussures, les écouteurs boutons JBL Free II permettent de profiter d’un moment musical de qualité, peu importe les conditions dans lesquelles ils sont utilisés: au gym, en métro, à pied ou tout simplement à la maison.

Courtoisie Best Buy

Le party va pogner dans vos soupers de famille, comme on dit si bien, avec le haut-parleur sans fil SRS-XB33 EXTRA BASS de Sony. Grâce à sa qualité sonore, grand-maman ne restera pas assise longtemps et voudra se joindre à vos danses TikTok!

Courtoisie Best Buy

À la recherche d’un haut-parleur facile à transporter qui offrira une qualité sonore digne de son nom, tout en résistant à l’humidité et aux éclaboussures? C’est l’Onyx Studio 6 de Harman Kardon qu’il vous faut.

Courtoisie Best Buy

L’auteure de ces lignes est une fière propriétaire des Sony Sony WH-1000XM4 depuis quelque temps et ne regrette aucunement son investissement! C’est l’un des meilleurs choix parmi la grande variété de casques sans fil à réduction de bruit sur le marché. Outre sa technologie ANC exceptionnelle, le casque offre une autonomie allant jusqu’à 30 heures. Ces écouteurs sont polyvalents et satisferont les audiophiles, tant au bureau qu’en déplacement.

Courtoisie Best Buy

Être dans sa petite bulle musicale peut nous permettre de passer à travers nos journées de travail sans qu’on s’en rende compte. Ce n’est pas étonnant que beaucoup de voyageurs et travailleurs s’équipent du QuietComfort 45 de Bose. Sa technologie de réduction de bruit est parmi l’une des meilleures sur le marché.

Courtoisie Best Buy

Malgré sa grosseur, ce petit casque sans fil en a beaucoup à offrir. Le Beats Studio 3 offre la technologie d’annulation adaptative naturelle du bruit Pure ANC, bloquant activement les sons environnants. La batterie donne jusqu’à 22 heures d’autonomie et est munie de la fonction Fast Fuel, qui permet une recharge en dix minutes, procurant près de trois heures de lecture. De plus, le casque est offert dans une très grande variété de couleurs qui saura satisfaire les fashionistas de votre entourage.

Courtoisie Best Buy

Si on est à la recherche de la qualité des Sony WH-1000XM4 dans un format plus compact, les écouteurs boutons sans fil à suppression du bruit WF-1000XM4 de Sony sont la solution. En plus d’être résistants à l’eau, ils offrent jusqu’à 24h d’autonomie et une qualité d’appel très impressionnante, malgré leur grosseur.

Courtoisie Best Buy

Aucune crainte de perdre les écouteurs sport de Bose au beau milieu de son jogging grâce aux trois tailles d’embouts en silicone qui s'ajustent parfaitement à l’oreille. Dotés de la technologie Bluetooth, ils se jumellent au téléphone intelligent pour écouter ses listes de lecture préférées, des livres audio, prendre des appels et regarder des vidéos.

Courtoisie Best Buy

Les écouteurs bouton Momentum 2 de Sennheiser sont un excellent choix parmi la grande variété de produits que l'on retrouve sur le marché. Outre sa technologie de suppression du bruit, ils offrent jusqu'à 28 heures d'autonomie lorsqu'ils sont utilisés avec leur étui de chargement très moderne. Ces écouteurs sont polyvalents et satisferont les audiophiles, tant au bureau qu’en déplacement.

Courtoisie Best Buy

Un gros spa d’hiver ou un BBQ d’été n’est pas complet sans de la bonne musique d’ambiance. Que ce soit pour faire danser ses invités ou relaxer à l’extérieur, le haut-parleur sans fil Charge 5 de JBL offrira un son clair et résistera au pire. De plus, il peut recharger les autres appareils électroniques!

AUSSI SUR PÈSE SUR START

s

s