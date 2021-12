Le Comité consultatif national de l’immunisation recommande finalement une 3e dose à tous les adultes

Partager







La décision a été prise après avoir constaté que la protection chez certains groupes de personnes commençait «peut-être» à diminuer.

Actuellement, le gouvernement du Québec limite l’administration de cette dose de rappel aux personnes de 70 ans et plus.

En novembre dernier, Santé Canada avait autorisé l'administration d'une troisième dose du vaccin Comirnaty de Pfizer-BioNtech aux adultes de 18 ans

Le Comité consultatif national de l’immunisation (CCNI) élargit sa recommandation pour une troisième dose à tous les adultes de 18 ans et plus, mais le recommande «fortement» aux personnes de 50 ans et plus.

Ces doses de rappel pour les vaccins à ARN-messager doivent être administrées au moins six mois après l’injection de la deuxième dose, précise-t-on.

Cette nouvelle recommandation n’est «pas du tout» liée à l’émergence du nouveau variant Omicron, selon le docteur Howard Njoo, sous-administrateur en chef de l’Agence de la santé publique du Canada (ASPC).

«Ce qu’on voit maintenant avec les données probantes, c’est que [...] la protection à l’échelle de la population commence peut-être à diminuer, peut-être plus pour les aînés et les personnes qui ont reçu leur série primaire du vaccin au début de 2020», a déclaré M. Njoo en point de presse vendredi.

À temps pour Noël

Les rassemblements à l’intérieur, qui seront plus fréquents durant la période hivernale, risquent d’augmenter le risque de transmission de la COVID-19, et ce, peu importe le variant, a-t-il ajouté.

«C’est le bon moment maintenant, avant les Fêtes, quand tout le monde rentre à l’intérieur, de lancer un programme de vaccination incluant une dose de rappel pour les populations prioritaires.»

À l’heure actuelle, la santé publique québécoise limite l’administration de la dose de rappel chez les personnes de 70 ans et plus.

De son côté, l’Ontario a annoncé cette semaine qu’elle étendrait aux 50 ans et plus le groupe d’âge admis, et ce, dès le 13 décembre.

