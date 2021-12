Machine Gun Kelly révèle qu'il s'est poignardé lui-même pour impressionner Megan Fox

Partager







Le chanteur a raconté cette anecdote pour le moins surprenante sur le plateau du Tonight Show Starring Jimmy Fallon.

Machine Gun Kelly a révélé sur le plateau du Tonight Show Starring Jimmy Fallon qu'il avait un jour lancé un couteau en l'air pour impressionner sa compagne Megan Fox... hélas, l'arme est revenue sur lui et l'a blessé à la main, ce qui lui a valu plusieurs points de suture.

Portant un t-shirt blanc sur lequel on pouvait voir le visage de Megan Fox, l'artiste a expliqué: «Travis (Barker, ndlr) m'a acheté un couteau sur lequel on pouvait voir la pochette du nouvel album.... et j'ai dit "Yo, regarde ça, c'est génial" Je l'ai lancé et il m'est retombé sur la main... J'ai regardé Megan et je lui ai dit "Regarde ça". Le matin suivant, dès qu'elle est partie, j'ai pensé "Yo, j'ai besoin de points de suture rapidement."»

Au cours de cette même interview, MGK a évoqué la blessure qu'il a subi au coccyx après avoir joué au ping pong avec Post Malone, ainsi que la fois où il est tombé de scène alors qu'il essayait de soulever le comédien Pete Davidson.

MGK, de son vrai nom Colson Baker, a dévoilé son dernier album Tickets To My Dowfall en septembre 2020, un disque qui comprend de nombreuses collaborations y compris des singles avec Halsey, Trippie Redd, et bien d'autres.

