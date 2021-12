Si on s'aimait: une belle nouvelle au sujet de Vicky et François

Partager







Bonne nouvelle pour les fans de l'émission Si on s'aimait!



Vicky et François, le tandem qu'on a pu voir évoluer avec des étoiles plein les yeux tout au long de la saison, forment le premier couple officiel de l'émission!

La bonne nouvelle a été révélée sur la page Facebook de l'émission jeudi soir, après la diffusion du dernier épisode de la saison, durant lequel tous les candidats se rencontraient pour une première fois.

Comme leur bonheur est contagieux, on se doutait bien que leur union allait durer, mais on est quand même rassurés d'apprendre de source sûre qu'ils sont encore en amour et ce, plusieurs mois après la fin des tournages.

«En plus d'aider les candidats à cheminer et en apprendre plus sur eux-mêmes, l'aventure « Si on s'aimait » leur permet parfois de rencontrer la bonne personne!



Nous sommes TRÈS heureux d'annoncer que Vicky et François sont toujours ensemble et à en juger par leurs beaux sourires, heureux de l'être!



Bravo à ce couple que nous avons eu le plaisir de voir évoluer!

On vous souhaite tout le bonheur du monde!» pouvait-on lire sous la publication de la page Facebook de Si on s'aimait.

Les fans de l'émission on été nombreux à manifester leur joie en commentaires.

Au moment de mettre en ligne, la nouvelle avait récolté pas moins de 14 000 mentions «J'aime».

Longue vie aux amoureux!

