Spider-Man: Kirsten Dunst aimerait incarner une «vieille Mary Jane» dans un prochain film

Partager







Alors qu’Alfred Molina, Jamie Foxx et Willem Dafoe reprendront respectivement leur rôle de Doctor Octopus, d’Electro et du Green Goblin dans Spider-Man: No Way Home, Kirsten Dunst aimerait elle aussi replonger dans l’univers de l’homme-araignée.

• À lire aussi: Tom Holland continuera d'interpréter Spider-Man après No Way Home

• À lire aussi: Spider-Man: le J. Jonah Jameson de No Way Home sera «légèrement différent», affirme J.K. Simmons

En entrevue avec Entertainment Weekly, l’interprète de Mary Jane Watson dans la trilogie Spider-Man de Sam Raimi a fait savoir qu’elle souhaiterait incarner le personnage une fois de plus... mais peut-être sous une forme un peu différente.

«En ce qui concerne ces remakes? J’aimerais qu’ils me mettent dans un autre [film]. Comme une vieille Mary Jane... Pourquoi pas?», a suggéré l’actrice américano-allemande.

«Je ferais bien [un autre film de superhéros]. Tous les autres le font!», a-t-elle poursuivi.

Photo AFP

Rappelons qu’en décembre l’an dernier, des échos envoyaient justement Dunst faire un grand retour dans l’univers cinématographique de Marvel aux côtés de Tobey Maguire, Andrew Garfield et Emma Stone dans Spider-Man: No Way Home. Ces rumeurs avaient néanmoins été démenties par la suite à maintes reprises, à la fois par Tom Holland et Garfield lui-même.

Évidemment, tant que No Way Home ne sera pas présenté au public, rien ne sera encore certain de ce côté. Toutefois, disons que l’espoir de revoir les ex-Spider-Man, de même que la Mary Jane de Dunst et la Gwen Stacy de Stone, s’est profondément amenuisé au cours des derniers mois.

Par contre, qui sait, peut-être que le retour des vilains précédents dans Spider-Man: No Way Home a déjà donné des idées pour la suite aux producteurs de la franchise. Et, visiblement, du côté de Kirsten Dunst, ce n’est pas l’enthousiasme qui semble manquer en ce sens.

D’ici là, on pourra voir Molina, Fox et Dafoe revenir dans l’univers de Spider-Man le 17 décembre prochain au grand écran.

Réalisé par Jon Watts, No Way Home mettra en vedette, en plus de Tom Holland et du trio d’anciens vilains, Zendaya (MJ), Benedict Cumberbatch (Dr. Strange), Jacob Batalon (Ned Leeds), Jon Favreau (Happy) et Marisa Tomei (May).

s

s