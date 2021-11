Un bar à huîtres éphémère s'installe au Grand Marché de Québec

Partager







Les amateurs et les passionnés d'huîtres seront ravis d’apprendre que pendant tout le mois de novembre se tiendront des fins de semaine consacrées à ce mollusque au Grand Marché de Québec.

Tous les samedis et dimanches, un bar-bateau situé dans l’espace central du Grand Marché proposera une variété d’huîtres à déguster. Myriam Desbois, des pêcheries Raymond Desbois, ainsi que son équipe vous proposeront des huîtres sélectionnées par Seafoodia.

Les variétés à l'honneur sont la Bijou du Nouveau-Brunswick, l’Opus, Glacier Bay et Lucky limes. Les huîtres du bar-bateau seront disponibles pour dégustation à l’unité, entre 1,50$ et 2,50$. Vous pourrez les pimenter grâce à Firebarn et leurs sauces piquantes qui seront de la partie ou encore avec une mignonnette de la poissonnerie Gaspésienne les Délices de la mer.

Complétez l’expérience bar avec la présence de la Distillerie Stadaconé. Trois gins en formule dégustation et un gin-tonic qui se marient à merveille avec les huîtres.

Le Bar à huîtres Seafoodia x Pêcherie Desbois se tient toutes les fins de semaine de novembre au Grand Marché de Québec. Samedi et dimanche entre 11h et 15h. Bonne dégustation!

