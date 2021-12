Voici LA couleur à avoir dans votre garde-robe en 2022

Partager







Tassez-vous, vert pomme et vert bouteille! La couleur du moment est désormais le parma violet et on est ravie.

Le violet est porté par toutes les influenceuses mode et plusieurs stars sur Instagram comme Dua Lipa. La couleur prendra vie pour illuminer les jours sombres d'hiver.

Les nuances de violet et les façons de les porter sont infinies. Pastel, fluo, rétro: cette couleur offre un je-ne-sais-quoi de mignon et kitsch tout en étant assumé et un brin sexy.

Ce qui est bien, lorsque vient le temps d’adopter une couleur tendance, c’est qu’on peut y aller selon nos envies. Un accessoire, une tuque, un chouchou ou un sac à main peuvent tout aussi bien faire qu’une pièce imposante ou encore un look monochrome.

Voici quelques éléments parma violet à se procurer.

1. Surchemise effet mouton, 99$ par Zara

Zara

La surchemise est là pour rester. Autant l'associer au parma violet!

2. Veste sans manche en maille, 25$ par H&M

L'une des pièces maitresses de l'hiver en mode parma violet, c'est OUI.

3.Manteau chaud matelassé, 109$ par Vero Moda

Vero Moda

Pour se promener tout l'hiver avec la couleur du moment, ce manteau fera l'affaire tout en étant un cocon chaud. La neige? Même pas peur.

4.Robe molleton ample, 25$ chez Simons

La robe en molleton pour les jours de mou comme pour les sorties relaxes entre amis .

5.Vernis à ongles Tinkly Winky triste, 16$ par BKIND X PONY

Parrma violet jusqu'au bout des ongles avec ce vernis québécois. Pour adopter la tendance en toute discrétion ou pour la touche finale au total look.

