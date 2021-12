5 idées pour un sapin de Noël non traditionnel

Partager







Que vous ayez manqué le bateau pour obtenir un arbre de Noël naturel en raison de la pénurie, ou bien que vous ayez seulement envie de faire différent du classique sapin Baumier, il existe d’autres options qui en mettront plein la vue.

Voici donc 5 idées pour un sapin de Noël pas comme les autres, qui ne laissera personne indifférent :

1. Le sapin en herbes de la pampa

La tendance des herbes de la pampa ne s’essouffle pas et prend même beaucoup de place dans les décorations de Noël cette année. Que ce soit un sapin en entier, quelques branches à ajouter dans un arbre naturel ou artificiel, dans une couronne de Noël ou dans les guirlandes, les herbes de la pampa donnent une magnifique touche bohème aux décorations classiques des Fêtes.

Sapin de Noël en herbe de la pampa séchée chez Urban Outfitters

Achetez ici

Couronne herbe de la pampa chez Urban Barn

Achetez ici

2. Le pin du Norfolk

Au lieu de vous procurer un sapin qui devra être mis au chemin en janvier, pourquoi ne pas opter pour le pin du Norfolk ? Il s’agit d’une fabuleuse plante qui peut vivre à l’intérieur de votre appartement toute l’année. L’entreprise montréalaise Steamhaus fait la livraison directement à domicile si vous habitez les arrondissements et quartiers desservis par l’entreprise. Sinon, allez voir au centre de jardin le près de chez vous.

Achetez ici

3. Un demi-sapin pour petit espace

Ce n’est pas tout le monde qui a l’espace à la maison pour installer un sapin de Noël! Si c’est votre cas et que vous avez l’impression de passer à côté de la magie des Fêtes année après année, il vous faut cette invention ingénieuse qu’est le demi-sapin!

Demi-sapin de Noël artificiel de 4 pieds

Achetez ici

4. Un sapin mural

Si vous avez un chat qui a tendance à grimper et détruire votre arbre de Noël, l’option est d’installer votre sapin au mur! Il existe différents types de sapins qui s’accrochent au mur comme les branches que l’on fixe ou encore le «drapeau mural». Ces faux sapins sont aussi une bonne option pour ceux et celles qui sont en appartement et qui retournent dans leurs familles pendant les Fêtes. Ces versions ne sècheront pas pendant votre absence!

«Drapeau» mural de sapin sur Etsy

Achetez ici

Arbre de Noël mural sur Amazon

Achetez ici

5. Un sapin de couleur

Si vous aimez faire différent, un sapin de couleur est ce qu’il vous faut! On ne parle pas ici d’une thématique où tous les accessoires sont de la même couleur, on parle du sapin artificiel qui est de n’importe quelle couleur sauf vert!

Sapin de Noël rose sur Amazon

Achetez ici

Ne manquez pas nos dernières vidéos!

s