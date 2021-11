Les 10 tendances jeans que vous verrez partout cet hiver

Partager







Les modèles de jeans populaires cet hiver nous ramènent dans le passé, tout en permettant une touche moderne. Leurs particularités ne se limitent pas uniquement à la coupe : les détails à la taille, les ajouts de tissu et les couleurs sont aussi de la partie.

Voici 10 tendances jeans de l’hiver 2021-2022

1. Le baggy jeans

Plus il est large, mieux c’est. Le modèle baggy, aussi appelé skate, revient pour ravir notre confort. À porter coloré et avec un haut plus ajusté, comme Dua Lipa, ou plus sobre, avec pull surdimensionné.

2. Le jeans à jambe évasée

Juste un peu plus large que le modèle pattes d'éléphant d'il y a dix ans, le jeans à jambes évasées devient le favori des petites et des grandes occasions.

3. Les jeans avec détails

Les particularités d’un jean ne se limitent plus à la coupe. Taille basse ou asymétrique, fentes sur les côtés: tout est question de finition. Le style est dans les détails.

4. Le jean coloré

Le jean n'est pas obligatoirement bleu. Un classique noir peut très bien donner le ton à une tenue tandis qu'un jean beige donne une impression plus chic. Vous pouvez aussi y aller d'une couleur éclatante.

5. Le jean de la tête aux pieds

Portez fièrement le tuxedo canadien! Un look jean de la tête aux pieds peut se démarquer si vous l'assumez. Agencer un chemisier ou manteau ample par-dessus un jean, c’est possible et stylé.

6. Le jean fantaisiste

La seule limite de cette tendance est votre imagination. Le jean fantaisiste est celui ou vous aurez une touche colorée, un motif attrayant ou encore des broderies délicates qui affirmeront votre côté ludique. Un point pour la créativité si vous personnalisez votre jean vous-même.

7. Le jean patchwork

Celui-ci est un hymne au grunge. Le jean patchwork donne un rythme à un pantalon en lui permettant un mélange de teintes, motifs et textures. Pour la coupe, une bonne largeur lui fera honneur.

8. Le jean usé

Non, le jean usé n'est pas dans sa crise d'adolescence. La version adoptée en 2021 et 2022 donne un air rebelle sans trop en dévoiler. Une fente horizontale sur la cuisse ou un bas de pantalon décousu donnent juste ce qu'il faut d'attitude à votre tenue.

9. Le jean bootcut

Les modeuses en ont toujours une paire. La coupe bootcut donne juste ce qu'il faut de définition à votre bas de corps sans compromettre le confort.

10. Les jeans de nos mères.

70, 80, 90. Les jeans que nos mères et grands-mères portaient peuvent être les pièces maîtresses de vos looks du jour en mélangeant modernité aux coupes portées dans chacunes de ces décénnies. Mom jeans peut avoir plusieurs sens.

À vous de jouer et d'adopter les tendances du moment.

