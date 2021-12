Sephora offre un MÉGA rabais exclusif et voici tous les détails

Partager







Si votre trousse beauté a besoin de renouveau ou encore si vous avez encore des cadeaux de Noël de dernière minute à acheter, sautez sur la vente Sephora, qui vous permettra d’économiser jusqu’à 30% de rabais sur une foule de produits.

Dans le cadre de la vente «Beauté pour tous», Sephora offre un rabais de 20% à tous les membres Insider. Habituellement, ce rabais est réservé à celles et ceux qui ont le statut membre le plus élevé (VIB Rouge), donc il vaut particulièrement la peine. En plus, les produits et accessoires de la marque Sephora Collection auront 30% de rabais. De quoi faire de bonnes économies!

Pour profiter du rabais, c'est simple : il faut simplement être membre Insider (c'est gratuit!) et utiliser le code rabais GIFTEASY pour obtenir une réduction sur l'ensemble de votre panier d’achat.

Si vous ne savez pas quoi vous procurer lors de cette vente, on vous conseille de jeter un oeil à notre liste des coffrets cadeaux disponibles chez Sephora qui offrent le meilleur rapport qualité/prix. Des économies sur des économies, on aime!

Vous avez jusqu'au dimanche 12 décembre pour profiter de ce rabais important sur sephora.com.

Bon magasinage!

