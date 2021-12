Un chalet scandinave avec vue sur le fleuve, piscine et spa, à louer à Charlevoix

Partager







L’Eskal Charlevoix à Les Éboulements, c’est ce sublime chalet au look scandinave qui offre une vue imprenable sur le fleuve.

À quelques minutes du centre-ville de Baie Saint-Paul, de sentiers pédestres et de montagnes de ski, il s’agit du parfait cadre pour découvrir la formidable région du Québec qu’est Charlevoix.

Entre fleuve et montagne, ce chalet de type «Villa» peut accueillir jusqu’à six adultes et quatre enfants.

Vous trouverez au rez-de-chaussée une aire ouverte avec un grand salon, une salle à manger et une cuisine épurée.

La maison promet de plaire aux familles grâce à sa salle de jeux, une grande pièce fermée avec un mur d'escalade, une cabane, plusieurs jeux de société et une télévision.

Un lit pour bébé, une chaise d’appoint, et deux matelas pliables couchy couch avec literie pour enfants sont disponibles.

La maison contient trois chambres. La chambre lit queen possède sa propre salle de bain avec douche. La chambre des maîtres, avec lit king, offre une vue incroyable sur le fleuve. Cette chambre donne accès à une pièce-penderie et une salle de bains privée.

La dernière chambre, la chambre familiale, présente un lit queen et deux petits lits simples superposés. Une salle de bains privée avec douche est adjacente à la pièce.

Une salle de lavage et une salle d’eau complètent la visite de la villa.

L’aire de vie extérieure est équipée d’un bbq, un foyer, une belle piscine, un spa et des espaces de détente. Avec une telle vue, vous vous sentirez aussitôt en vacances.

Si vous cherchez l’endroit parfait pour vos prochaines vacances à Charlevoix, hâtez-vous de réserver cette magnifique maison.

L’Eskal Charlevoix est disponible pour la location sur Airbnb. Un minimum de quatre nuits est demandé pour réserver. D’ailleurs, un minimum de sept nuits est exigé pour les réservations d’été, de juin à septembre.

