Ta BFF, ta soeur, ou n'importe qui dans ta vie passe son temps chez Sephora ou dans les pharmacies à tester tous les produits cosmétiques et à guetter les nouveautés? Il ou elle est un.e véritable maniaque de maquillage?

Si oui, ce guide beauté pour Noël est pour toi.

Voici 10 idées de cadeaux pas chers pour ta BFF accro au maquillage!

1. Pour les lèvres : Ensemble de rouge à lèvres Moue impeccable de Quo Beauty à 25$

Cette année, les excellents produits Quo Beauté ont mis le paquet pour Noël! Effectivement, au Pharmaprix, on peut retrouver une multitude de paquets cadeaux de maquillage, dont l’ensemble de quatre rouges à lèvres mats, mais brillants. De jour comme de soir, ces nuances de rouge, de rose, de mauve et de brun conviendront à tous les styles.

2. Pour les yeux : Duo Mini Feast your Eyes de Bite Beauty en spécial à 10$

Si ta meilleure amie ne peut se passer de mascara, il lui faut essayer le Duo Feast your Eyes de Bite Beauty. Il contient le mascara volume total Upswing qui relève, allonge et recourbe les cils grâce à sa brosse ample en forme de sablier. On y retrouve aussi le ligneur liquide ultra longue tenue.

3. Pour le glow : Mini poudre illuminatrice Afternoon Glow de Bobbi Brown à 30$

La poudre illuminatrice est le must-have de toute maniaque de maquillage. L’effet nacré de la poudre donne un éclat réfléchissant la lumière et c’est parfait pour des photos Instagram! En outre, son compact miroir élégant est facilement transportable dans le sac à main.

4. Pour les sourcils : Ensemble Jingle Brows de Benefit à 48$

Pour des sourcils parfaits, Benefit Cosmetics est définitivement votre meilleur allié. Ce mois-ci, on peut mettre la main sur l’ensemble Jingle Brows. Cette trousse comprend le gel pour sourcils volumisant, le crayon à sourcils hydrofuge et le l'illuminateur à sourcils..

5. Pour les joues : Trio de mini fards à joue liquide de Rare Beauty par Selena Gomez à 32$

La ligne de cosmétiques de Selena Gomez ne dérougit pas en popularité. Pour le temps des Fêtes, Rare Beauty propose un coffret d’un trio de mini fards à joue liquide. Sa formule aide à nourrir et apaiser la peau. Les couleurs se fondent à toutes les carnations : rose naturel, mauve frais et abricot doux. De plus, ils tiennent toute la journée!

6. Pour le teint : Ensemble Disco Haul Stater de Milk Makeup à 20$

Durant le temps des Fêtes, qui ne veut pas d’un teint parfait qui s’illumine de jour comme de soir! La marque végane Milk Makeup présente la pochette festive Disco Haul Starter Kit pour se transformer en une vraie reine disco. L’ensemble comprend la formule crème en bâton 2 en 1 que l’on peut appliquer sur les lèvres et les joues, la crème bronzante, la base hydratante pour préparer la peau au maquillage et un mascara en format voyage.

7. Pour la peau : Super sérum pour le teint de ILIA Beauty à 62$

Parmi les nouveautés sur le marché des cosmétiques, il y a le Super Sérum Teinté FPS 40 de l’entreprise végane ILIA, qui cartonne auprès des influenceurs beauté. Pour un maquillage de jour, ce produit est à la fois un soin pour la peau avec une protection solaire minérale et maquille laissant une couvrance légère. Cette formule est disponible en 30 teintes pour toutes les carnations!

8. Pour les ongles : Coffret découverte des vernis de Looky à 35$

Comme on dit : se faire belle jusqu’au bout des ongles! La compagnie québécoise Looky l’a compris. Question de reproduire au confort de sa maison une manucure comme au salon, le coffret découverte comprend deux vernis en gel 3 en 1 (qui ne nécessite pas de base protectrice ni de vernis de finition) et un dissolvant miracle.

9. Pour les cils : Coffret Magnetic Mega Hold Blockbuster de Ardell Beauty à 45$

Passons aux choses sérieuses! Ardell Beauty a lancé un coffret ultime contenant sept paquets de faux-cils sans colle pour l'amie accro au maquillage! Sept paires de cils, sept regards différents! Pour un temps limité, le kit Magnetic Mega Hold BlockBuster sera disponible et c'est la touche ultime pour des yeux de biche, sans effort!

10. De la tête aux pieds: Ensemble "Bonjour! Favoris prisés" de Sephora à 10$

Finalement, si tu veux tout offrir à ta BFF sans que cela nuise à ton portefeuille, Sephora a la solution pour toi : l’ensemble Bonjour! Favoris prisés rassemble des échantillons de toutes les marques chouchou de la boutique. On retrouve donc six produits en formule à tester et des coupons rabais pour chacun des produits, pour un futur achat!

