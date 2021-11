5 coiffures faciles à adopter cet hiver pour être tendance

Partager







Le temps froid ne devrait pas être une excuse pour laisser nos cheveux à plat sous la tuque. Être stylé sans compromettre le confort et la chaleur, c'est possible. On vous avertit, il y a un sentiment de déjà vu des années 2000!

Voici 5 manières simples et efficaces d’avoir une coiffure qui fera tourner les têtes :

1. La pince

La grosse pince que vous sortiez seulement pour dégager vos cheveux est maintenant un accessoire tendance. En coiffure semi-relevée ou en prenant toute la chevelure, c'est parfait surtout pour les jours pressés. Celles qui ont adopté la frange rideau peuvent laisser quelques couettes devant pour un aspect plus relâché. Un peu de texture dans les cheveux et vous êtes partie pour la journée.

2. Le lissé-baguette

Vous passiez du temps à lisser parfaitement chaque mèche de vos cheveux en 2005? Vous avez une longueur d’avance sur la technique. La twist actuelle est de courber très légèrement les pointes vers l’intérieur et y ajouter quelques gouttes d’huile pour les faire briller. Ça fonctionne d’autant plus avec celles qui ont une coupe effilée.

3. Le foulard rétro

Une fois la tuque enlevée, vos cheveux n’en font qu’à leur tête? Remettez-les à leur place avec un foulard. Le style a été vu quelques fois cet été et a décidé de nous accompagner à travers la saison froide. Gardez un foulard de soie à portée de main pour un look rétro sans effort.

4. Des tresses statement

Les tresses sont en soit déjà une affirmation. Ici, la différence est dans la manière dont elles seront coiffées. Des mèches de couleur insérées, un demi-chignon au haut de la tête, tout est possible, pourvu qu'on fasse briller son unicité.

5. Méga volume

Tout au contraire du numéro 2 de cette liste, le méga volume est celui qui sortira toute l’opulence de votre type de cheveux. De la mousse volumisante et vos techniques de boucles parfaites seront vos alliés pour une chevelure prête à faire tourner les têtes.

