Lili Reinhart dévoile combien de saisons il reste à «Riverdale»

Plus ça avance, plus les saisons de Riverdale sont excentriques, pour ne pas dire ridicules, et les fans se demandent combien de temps le tout va durer. Lili Reinhart s’est échappée dans un Live Instagram à ce sujet.

C’est presque impossible de croire que dans la première saison de Riverdale, le seul mystère était «qui a tué Jason Blossom». 6 saisons plus tard, on a des tueurs en série, des sectes, de la sorcellerie, le Mothman, des mines d’un métal précieux sous une érablière, le Gargoyle King, et la liste continue.

Le 30 novembre dernier, Lili Reinhart, Betty Cooper dans la série, s’est tournée vers Instagram pour discuter de la série avec ses fans.

Alors que la saison 6 vient tout juste de débuter, l’actrice voulait parler des nouveaux épisodes.

C’est alors qu’elle a répondu à une personne qui lui demandait si celle-ci serait la dernière saison. Voici ce que Lili avait à dire :

«Non, ce n’est pas la dernière saison de Riverdale. En fait, cela pourrait l’être, je ne sais pas. On espère avoir une saison 7», a-t-elle expliqué dans son Live.

Puis, elle a murmuré «Et celle-ci serait probablement la dernière», parlant de la potentielle septième saison. À voir vers 8:05 :

Et voilà! On a donc notre réponse. La sixième saison de Riverdale qui se terminera au début de 2022 pourrait être la dernière, et si l’émission est renouvelée pour une saison supplémentaire, celle-ci sera l’ultime chapitre.

À suivre!

