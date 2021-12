Ce splendide domaine des Cantons-de-l’Est, digne d’un centre de villégiature, est à vendre pour 4 495 000$

Partager







Cette propriété qui sise sur un terrain de plus de six acres à Sainte-Catherine-de-Hatley en met plein la vue!

Frédéric Blancher

Construite en 2017, l’immense maison à l’architecture contemporaine et recherchée traversera le temps et les tendances.

Les espaces de vie sont spacieux et ont été pensés de façon à ce que l’extérieur soit facilement accessible.

Frédéric Blancher

Frédéric Blancher

Les nombreuses fenêtres et portes-fenêtres permettent non seulement un accès aux installations extérieures mais également une vue panoramique à couper le souffle.

On peut apercevoir les versants montagneux du Vermont, du Maine ainsi que du New Hampshire et les versants skiables & du parc national du Mont-Orford sont à proximité.

Frédéric Blancher

Frédéric Blancher

Aucune crainte à avoir au niveau de l’intimité comme la maison se trouve au bout d’une route sans issue, à l'abri des regards.

Au total on dénombre quatre chambres à coucher, trois salles de bains et une salle d’eau.

À deux endroits dans la maison on retrouve des lits superposés intégrés afin de coucher un maximum d’invités.

Quatre foyers permettent de réchauffer certaines pièces et surtout de plonger l’espace dans une ambiance des plus chaleureuses.

Frédéric Blancher

Frédéric Blancher

Frédéric Blancher

La propriété est digne d’un centre de villégiature avec son terrain de tennis éclairé et multifonctionnel, son étang baignable d'une eau cristalline, ses trois parcours « Arbre en Arbre » et ses différentes terrasses où se rassembler.

Cette incroyable propriété de luxe et hors du commun est à vendre pour la somme de 4 495 000$ par Marie-Piers Barsalou et Johanne Meunier de Sotheby’s.

Photos: Frédéric Blancher, photographe

